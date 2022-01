Pesquisa: 86% dos consumidores consideram gerar a própria energia

Um novo levantamento organizado pela EY buscou entender as necessidades e expectativas do consumidor em relação à energia. A pesquisa contou com 34 mil entrevistados de 17 países, incluindo o Brasil.

Segundo o estudo, a grande maioria dos participantes — 86% deles — tem interesse na geração própria de energia. Vale lembrar que, recentemente, o Brasil bateu a marca de um milhão de pessoas produzindo sua própria energia solar, de acordo com dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Além disso, um em cada quatro consumidores afirmou considerar a aquisição de um carro elétrico, enquanto 13% pensa em armazenar baterias dentro dos próximos três anos.

Outra descoberta interessante foi a de que, ainda que o custo seja o fator mais crítico na hora de comprar novos produtos e serviços ligados à energia, 47% das pessoas acredita que o impacto no meio ambiente seja um aspecto importante a se ponderar.

A pandemia também afetou a forma como o consumidor usa a eletricidade. De acordo com o levantamento, 64% dos entrevistados que trabalha em casa verificou o consumo de energia pelo menos uma vez por mês — número 12% acima da média. Ademais, 70% se disse interessado em soluções de eficiência energética, o que representa um índice 8% acima da média.