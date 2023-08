Perseidas, maior chuva de meteoros do ano, acontece neste final de semana

A chuva de meteoros Perseidas atingirá seu pico na noite de sábado, 12, para domingo, 13. Segundo astrônomos, será um dos maiores espetáculos cósmicos do ano, com até 100 meteoros passando pela atmosfera terrestre por hora. O fenômeno, no entanto, será visível apenas por países localizados acima da linha do Equador. No Brasil, portanto, não será possível acompanhar o evento com nitidez.

Todos os anos, nessa época, quando a Terra passa pela nuvem de poeira e detritos rochosos deixados pelo cometa Swift-Tuttle, os fragmentos se tornam visíveis a olho nu. A janela de observação neste ano começou em 14 de julho e vai até o dia 1º de setembro, mas o auge acontecerá neste final de semana.

Neste ano, o espetáculo será ainda maior por coincidir com a lua minguante. O céu estará escuro, facilitando a visualização. No horário de pico, entre 22h e 23h45 do sábado, 12, no horário de Brasília, o observador poderá visualizar entre 40 e 50 Perseidas por hora, de acordo com os especialistas. No ano passado, o pico coincidiu com a lua cheia, dificultando a observação.

O cometa Swift-Tuttle circunda o Sol uma vez a cada 133 anos, e foi identificado pela primeira vez 1862 por dois observadores distintos, os astrônomos Lewis Swift e Horace Parnell Tuttle. Mas o fenômeno da chuva de meteoros provocada por ele é observada há milhares de anos. O nome é uma referência ao herói grego Perseus.

