Parque Nacional do Iguaçu registra nova onça-pintada em vídeo

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Uma onça-pintada adulta, batizada de Mbyja (“estrela” em guarani), foi registrada por câmeras no Parque Nacional do Iguaçu. A descoberta, parte do monitoramento da fauna, simboliza a esperança na preservação e na proteção das espécies. O parque é um dos poucos locais na Mata Atlântica onde a população desses felinos, criticamente ameaçados, está crescendo. Entenda a importância desse registro para a conservação.

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Uma onça-pintada adulta foi identificada por câmeras de monitoramento no Parque Nacional do Iguaçu, no oeste do Paraná. Batizado de Mbyja, termo que significa “estrela” em guarani, o felino foi detectado por meio de um equipamento fotográfico instalado na floresta.

O registro faz parte do monitoramento da fauna silvestre realizado na unidade de conservação. A escolha do nome, de acordo com a organização do Parque, faz referência à esperança na preservação ambiental e na proteção das espécies que habitam o parque. A onça-pintada é o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo.

No Parque Nacional do Iguaçu, a população de onças-pintadas é estimada em cerca de 23 animais. A unidade é apontada como o único local da Mata Atlântica onde o número de felinos está aumentando. Por ocuparem o topo da cadeia alimentar, eles também ajudam a indicar as condições de conservação dos ecossistemas em que habitam.

A descoberta ocorre em um contexto de ameaça à sobrevivência das onças-pintadas na Mata Atlântica. Com menos de 300 indivíduos registrados no bioma, a espécie está criticamente ameaçada de extinção. A perda de habitat e a necessidade de grandes áreas preservadas tornam a conservação desses predadores um desafio para pesquisadores e ambientalistas.

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A área protegida tem 185 mil hectares e está entre os principais remanescentes de Mata Atlântica no interior do país. O acompanhamento dos animais por câmeras permite identificar a presença da espécie e reunir informações para orientar ações de conservação.

Veja abaixo o vídeo do Parque Nacional do Iguaçu:

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