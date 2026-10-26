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Ciência

Parque Nacional do Iguaçu registra nova onça-pintada em vídeo

Batizado de Mbyja, o Parque ainda não sabe o sexo do animal, mas registro é importante para conservação da espécie

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 15h07 | Atualizado em 26 out 2026, 15h47
Onça-pintada com pelagem amarela e manchas pretas, caminhando em floresta densa com vegetação verde e luz solar filtrada
Mbyja em guarani significa "estrela" (Instagram/oncasdoiguacu/Reprodução)
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Parque Nacional do Iguaçu registra nova onça-pintada em vídeo Priorize VEJA no Google

Uma onça-pintada adulta foi identificada por câmeras de monitoramento no Parque Nacional do Iguaçu, no oeste do Paraná. Batizado de Mbyja, termo que significa “estrela” em guarani, o felino foi detectado por meio de um equipamento fotográfico instalado na floresta.

O registro faz parte do monitoramento da fauna silvestre realizado na unidade de conservação. A escolha do nome, de acordo com a organização do Parque, faz referência à esperança na preservação ambiental e na proteção das espécies que habitam o parque. A onça-pintada é o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo.

No Parque Nacional do Iguaçu, a população de onças-pintadas é estimada em cerca de 23 animais. A unidade é apontada como o único local da Mata Atlântica onde o número de felinos está aumentando. Por ocuparem o topo da cadeia alimentar, eles também ajudam a indicar as condições de conservação dos ecossistemas em que habitam.

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A descoberta ocorre em um contexto de ameaça à sobrevivência das onças-pintadas na Mata Atlântica. Com menos de 300 indivíduos registrados no bioma, a espécie está criticamente ameaçada de extinção. A perda de habitat e a necessidade de grandes áreas preservadas tornam a conservação desses predadores um desafio para pesquisadores e ambientalistas.

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A área protegida tem 185 mil hectares e está entre os principais remanescentes de Mata Atlântica no interior do país. O acompanhamento dos animais por câmeras permite identificar a presença da espécie e reunir informações para orientar ações de conservação.

Veja abaixo o vídeo do Parque Nacional do Iguaçu:

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TAGS:
Animais
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Mata Atlântica
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