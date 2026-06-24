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Ciência

Ossos de parente próximo de velocirraptor são encontrados na China

Espécie era provavelmente coberta por penas e tinha o tamanho de uma coruja-das-torres

Por Gabriel Bussolotti Silveira 24 jun 2026, 14h23 | Atualizado em 24 jun 2026, 14h57
Ilustração de um velocirraptor
Ilustração de um velocirraptor (Kaulitzki/Scienxe Photo Library/Getty Images)
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Ossos de parente próximo de velocirraptor são encontrados na China Priorize VEJA no Google

Cientistas encontraram ossos de dinossauro que era parente próximo do velocirraptor na China, segundo estudo publicado dia 4 de junho na revista Annals of Carnegie Museum. A espécie batizada de Jian changmaensis era provavelmente coberta por penas e tinha o tamanho de uma coruja-das-torres.

Os ossos do J. changmaensis estavam em um sítio fossilífero na província de Gansu, local conhecido pela grande quantidade de vestígios bem preservados de animais. O nome da espécie descoberta faz referência a uma criatura voadora da mitologia chinesa.

O J. changmaensis se diferencia do microrraptor, um parente menor do velocirraptor, por conta de cinco ossos do ombro e do braço, estrutura que o outro dinossauro não tinha. A provável presença de penas nos membros da espécie encontrada fazia com que ela parecesse possuir quatro asas. Além disso, o animal vivia no solo, assim como nas árvores.

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Segundo o estudo, o dinossauro pode ter sido capaz de planar como um esquilo-voador. Os pesquisadores suspeitam que o pequeno vôo era realizado durante emboscadas contra suas presas. O J. changmaensis era um predador oportunista que comia o que conseguisse capturar, seja aves, lagartos, mamíferos ou peixes.

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Junto dos vestígios da espécie recentemente achada, foram encontrados ossos quebrados compactados de aspecto semelhante às regurgitadas realizadas pelas corujas atuais. As aves realizam essa ação após comerem presas como camundongos. Os cientistas imaginam que a espécie de dinossauro tinha uma técnica semelhante à dos animais de hoje.

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Parente do velocirraptor

O J. changmaensis é parente de um dos dinossauros mais conhecidos, o velocirraptor. Mas, diferente do que a maioria das pessoas acham, o animal pré-histórico não era grande como eles são geralmente retratados nos filmes – por exemplo, no “Jurassic Park”. O velocirraptor tinha o tamanho de um peru grande e viveu na Ásia cerca de 45 milhões de anos depois da espécie descoberta.

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