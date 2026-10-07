Os brasileiros que já foram indicados ao Prêmio Nobel
Coluna GENTE relembra nomes prestigiados da ciência nacional
O Prêmio Nobel de 2026 começou a ser anunciado ao longo desta semana. Nesta quinta-feira, 7, foi divulgado o vencedor na categoria de Química, depois de os laureados de Medicina e Física terem sido conhecidos nos últimos dias. Com mais de 125 anos de história, o prêmio nunca foi concedido a um brasileiro, embora 28 nomes do país tenham aparecido entre os indicados ao longo dos anos.
Os casos mais conhecidos são os de Carlos Chagas, que descobriu a doença de Chagas em 1909, e Cesar Lattes, que contribuiu para a descoberta do méson pi, em 1947. Nenhum dos dois, porém, recebeu o Nobel. No caso de Lattes, o prêmio de Física acabou sendo concedido ao britânico Cecil Powell, chefe da equipe responsável pela descoberta. Até 1960, a regra estabelecia que apenas o líder da equipe responsável por uma descoberta poderia ser premiado.
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Veja a lista completa:
Paz
- Barão do Rio Branco: 1911
- Érico Marinho da Gama Coelho: 1916
- Teixeira Mendes: 1924
- Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro: 1924
- Afrânio de Mello Franco: 1935, 1937 e 1938
- Oswaldo Aranha: 1948
- Henrique Vasconcellos: 1952
- Josué de Castro: 1953, 1963, 1964, 1965, 1970 e 1973
- Raul Fernandes: 1953 e 1954
- Marechal Rondon: 1953 e 1957
- Dom Hélder Câmara: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975
- Orlando Villas Bôas: 1971, 1972, 1973 e 1974
- Cláudio Villas Bôas: 1971, 1972, 1973 e 1974
Literatura
- Coelho Neto: 1933
- Flávio de Carvalho: 1939
- Manoel C. Mendonça: 1941
- Alceu Amoroso Lima: 1965
- Carlos Drummond de Andrade: 1967, 1969 e 1974
- Jorge Amado: 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 e 1973
- Érico Veríssimo: 1968
Fisiologia ou Medicina
- Carlos Chagas: 1913 e 1921
- Antônio Cardoso Fontes: 1934
- Adolpho Lutz: 1938
- Manoel de Abreu: 1946, 1951 e 1953
Física
- Mario Schenberg: 1951, 1953 e 1964
- Cesar Lattes: 1952 e 1975
- David Bohm: 1958
Química
- René Wurmser: 1942
- Fritz Feigl: 1955, 1957, 1962, 1963, 1966, 1967, 1969 e 1972