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Ciência

Os brasileiros que já foram indicados ao Prêmio Nobel

Coluna GENTE relembra nomes prestigiados da ciência nacional

Por Flávio Monteiro 7 out 2026, 13h13 | Atualizado em 7 out 2026, 14h19
Homem jovem de perfil, vestindo paletó e camisa branca, escrevendo com giz em um quadro-negro. No quadro, números e palavras como cm², 500 e 38,5 estão visíveis
O cientista brasileiro César Lattes (Unicamp/Reprodução)
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O Prêmio Nobel de 2026 começou a ser anunciado ao longo desta semana. Nesta quinta-feira, 7, foi divulgado o vencedor na categoria de Química, depois de os laureados de Medicina e Física terem sido conhecidos nos últimos dias. Com mais de 125 anos de história, o prêmio nunca foi concedido a um brasileiro, embora 28 nomes do país tenham aparecido entre os indicados ao longo dos anos.

Os casos mais conhecidos são os de Carlos Chagas, que descobriu a doença de Chagas em 1909, e Cesar Lattes, que contribuiu para a descoberta do méson pi, em 1947. Nenhum dos dois, porém, recebeu o Nobel. No caso de Lattes, o prêmio de Física acabou sendo concedido ao britânico Cecil Powell, chefe da equipe responsável pela descoberta. Até 1960, a regra estabelecia que apenas o líder da equipe responsável por uma descoberta poderia ser premiado.

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Veja a lista completa:

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Paz

  • Barão do Rio Branco: 1911
  • Érico Marinho da Gama Coelho: 1916
  • Teixeira Mendes: 1924
  • Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro: 1924
  • Afrânio de Mello Franco: 1935, 1937 e 1938
  • Oswaldo Aranha: 1948
  • Henrique Vasconcellos: 1952
  • Josué de Castro: 1953, 1963, 1964, 1965, 1970 e 1973
  • Raul Fernandes: 1953 e 1954
  • Marechal Rondon: 1953 e 1957
  • Dom Hélder Câmara: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975
  • Orlando Villas Bôas: 1971, 1972, 1973 e 1974
  • Cláudio Villas Bôas: 1971, 1972, 1973 e 1974

Literatura

  • Coelho Neto: 1933
  • Flávio de Carvalho: 1939
  • Manoel C. Mendonça: 1941
  • Alceu Amoroso Lima: 1965
  • Carlos Drummond de Andrade: 1967, 1969 e 1974
  • Jorge Amado: 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 e 1973
  • Érico Veríssimo: 1968

Fisiologia ou Medicina

  • Carlos Chagas: 1913 e 1921
  • Antônio Cardoso Fontes: 1934
  • Adolpho Lutz: 1938
  • Manoel de Abreu: 1946, 1951 e 1953
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Física

  • Mario Schenberg: 1951, 1953 e 1964
  • Cesar Lattes: 1952 e 1975
  • David Bohm: 1958

Química

  • René Wurmser: 1942
  • Fritz Feigl: 1955, 1957, 1962, 1963, 1966, 1967, 1969 e 1972
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