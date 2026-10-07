Os brasileiros que já foram indicados ao Prêmio Nobel

O Prêmio Nobel de 2026 começou a ser anunciado ao longo desta semana. Nesta quinta-feira, 7, foi divulgado o vencedor na categoria de Química, depois de os laureados de Medicina e Física terem sido conhecidos nos últimos dias. Com mais de 125 anos de história, o prêmio nunca foi concedido a um brasileiro, embora 28 nomes do país tenham aparecido entre os indicados ao longo dos anos.

Os casos mais conhecidos são os de Carlos Chagas, que descobriu a doença de Chagas em 1909, e Cesar Lattes, que contribuiu para a descoberta do méson pi, em 1947. Nenhum dos dois, porém, recebeu o Nobel. No caso de Lattes, o prêmio de Física acabou sendo concedido ao britânico Cecil Powell, chefe da equipe responsável pela descoberta. Até 1960, a regra estabelecia que apenas o líder da equipe responsável por uma descoberta poderia ser premiado.

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Veja a lista completa:

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Paz

Barão do Rio Branco: 1911

Érico Marinho da Gama Coelho: 1916

Teixeira Mendes: 1924

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro: 1924

Afrânio de Mello Franco: 1935, 1937 e 1938

Oswaldo Aranha: 1948

Henrique Vasconcellos: 1952

Josué de Castro: 1953, 1963, 1964, 1965, 1970 e 1973

Raul Fernandes: 1953 e 1954

Marechal Rondon: 1953 e 1957

Dom Hélder Câmara: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975

Orlando Villas Bôas: 1971, 1972, 1973 e 1974

Cláudio Villas Bôas: 1971, 1972, 1973 e 1974

Literatura

Coelho Neto: 1933

Flávio de Carvalho: 1939

Manoel C. Mendonça: 1941

Alceu Amoroso Lima: 1965

Carlos Drummond de Andrade: 1967, 1969 e 1974

Jorge Amado: 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 e 1973

Érico Veríssimo: 1968

Fisiologia ou Medicina

Carlos Chagas: 1913 e 1921

Antônio Cardoso Fontes: 1934

Adolpho Lutz: 1938

Manoel de Abreu: 1946, 1951 e 1953

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Física

Mario Schenberg: 1951, 1953 e 1964

Cesar Lattes: 1952 e 1975

David Bohm: 1958

Química

René Wurmser: 1942

Fritz Feigl: 1955, 1957, 1962, 1963, 1966, 1967, 1969 e 1972

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