Onda de calor pode provocar temperaturas acima dos 40°C em pleno inverno

O inverno deste ano tem sido marcado por temperaturas muito acima da média. Mas uma massa de ar extremamente quente que já vem provocando altas históricas no norte do Brasil deve se espalhar por todo o país nos próximos dias, especialmente entre quarta, 23, e quinta, 24.

Os termômetros já marcaram temperaturas acima dos 40°C em algumas cidades do Piauí e Tocantins na segunda-feira, 21, e atingiram 39°C em Cuiabá, Mato Grosso. A partir desta terça-feira, 22, a massa de ar quente vai se espalhar. As regiões sudeste e centro-oeste serão as mais afetadas, mas a alta será registrada até o Rio Grande do Sul.

De acordo com o instituto Metsul, o calor da quarta-feira vai se estender com força para a região Sudeste, com máximas de 35°C a 40°C em uma grande varidade de municípios, com potencial para quebrar recordes de temperratura máxima. Em São Paulo, as máximas devem ficar entre 32°C e 34°C nas tardes de quarta e quinta. No Rio de Janeiro, a máxima pode chegar a 39°C em cidades próximas à costa. Em Minas Gerais, os termômetros devem ficar entre 37°C e 40°C.

O calor extremo é causado por corrente de ventos proveniente da região dos Alpes chilenos, que vai empurrar o ar quente da região Norte do Brasil em direção ao Sul e Sudeste. Essa manifestação climática é comum antes de frentes frias e ciclones.

No Sul, há previsão de avanço de uma frente fria nos próximos dias que provocará chuvas, com risco de tempestades, no sul e leste do Rio Grande do Sul e na parte leste da Santa Catarina. Com isso, regiões dos Estados terão acalor acima da média, enquanto outras vão sofrer com fortes chuvas. Já no final de semana, há risco de formação de geada em Santa Catarina, causada por uma massa de ar frio de origem polar.

Outras regiões, como Sudeste e Centro-Oeste, terão chuva e temporais isolados a partir do sábado, 26.

