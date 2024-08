Onda de calor deve elevar temperaturas de várias capitais brasileiras

Uma nova onda de calor deve atingir a região centro-sul do Brasil nos próximos dias, com mais da metade das capitais atingindo temperaturas máximas acima de 30°C no fim de semana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O fenômeno é causado por uma massa de ar quente e seco que se estabilizou na região central, substituindo a massa de ar frio que havia causado baixas temperaturas no início da semana e que fez as pessoas se encapotarem para sair às ruas.

O bloqueio atmosférico que se forma a partir desta sexta-feira, 16 impedirá o avanço de outras massas de ar frio pelo país, intensificando a circulação de ventos quentes no interior. Espera-se que a onda de calor se estabeleça a partir do domingo, 18, e dure até a próxima quinta-feira, 22, com as temperaturas aumentando gradualmente ao longo dos dias. Voltaremos a colocar os casacos no armário novamente, pelo menos por enquanto.

As áreas mais afetadas pelo calor e tempo seco incluem o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, área central do Paraná, sudoeste paulista, e leste do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Nestas regiões, as temperaturas podem ficar entre 5 a 7°C acima da média. Outras áreas do sul, São Paulo, sul do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e boa parte do centro-oeste também devem experimentar temperaturas acima da média.

Além das altas temperaturas, há preocupação com a baixa umidade relativa do ar. Os meteorologistas não descartam a possibilidade de novos recordes pontuais de temperatura, com algumas cidades do centro-oeste e norte de Minas Gerais podendo registrar temperaturas acima dos 40°C. Este calor intenso é particularmente notável considerando que agosto ainda é tecnicamente um mês de inverno, embora já comece a apresentar algumas características da primavera.