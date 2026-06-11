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Ciência

Onça-pintada é flagrada em vídeo ao atravessar rio e abater jacaré de grande porte

Fotógrafo registrou a sequência da caçada que aconteceu na região do Pantanal

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 14h55
Uma onça-pintada com pelagem amarela e manchas pretas, de costas, ataca um jacaré escuro, mordendo-o. Ambos estão emaranhados em galhos secos e vegetação densa, próximos à água.
Onça é um dos maiores predadores da natureza brasileira (@biologu_gaspari/Reprodução)
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Onça-pintada é flagrada em vídeo ao atravessar rio e abater jacaré de grande porte Priorize VEJA no Google

O fotógrafo Gustavo Gaspari registrou, na última quarta-feira, 10, a cena impressionante de uma onça-pintada durante a caçada de um jacaré de grande porte. O profissional acompanhava a movimentação do felino conhecido como Ipepo quando ele atacou o réptil.

Ipepo iniciou o monitoramento do jacaré após observar que ele estava na margem oposta de um rio. A partir disso, a onça atravessou a água e se aproximou lentamente do animal. Ao tentar fugir, o felino atacou o jacaré e garantiu a conquista de sua presa com sucesso. A ação foi capturada pelo fotógrafo e por outros colegas que também observavam durante aquele momento.

Sendo o maior felino das Américas e o principal predador do topo da cadeia alimentar em ecossistemas brasileiros, a onça-pintada tem o jacaré como parte regular de sua dieta no Pantanal. Embora os encontros entre as duas espécies sejam comuns na região, registros detalhados que capturam o processo completo da caça — desde a observação inicial até o abate — são considerados raros.

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TAGS:
Animais
ciência
onças-pintadas
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