Onça-pintada é flagrada em vídeo ao atravessar rio e abater jacaré de grande porte
Fotógrafo registrou a sequência da caçada que aconteceu na região do Pantanal
O fotógrafo Gustavo Gaspari registrou, na última quarta-feira, 10, a cena impressionante de uma onça-pintada durante a caçada de um jacaré de grande porte. O profissional acompanhava a movimentação do felino conhecido como Ipepo quando ele atacou o réptil.
Ipepo iniciou o monitoramento do jacaré após observar que ele estava na margem oposta de um rio. A partir disso, a onça atravessou a água e se aproximou lentamente do animal. Ao tentar fugir, o felino atacou o jacaré e garantiu a conquista de sua presa com sucesso. A ação foi capturada pelo fotógrafo e por outros colegas que também observavam durante aquele momento.
Sendo o maior felino das Américas e o principal predador do topo da cadeia alimentar em ecossistemas brasileiros, a onça-pintada tem o jacaré como parte regular de sua dieta no Pantanal. Embora os encontros entre as duas espécies sejam comuns na região, registros detalhados que capturam o processo completo da caça — desde a observação inicial até o abate — são considerados raros.