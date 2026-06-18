🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Ciência

O que significa o ‘alinhamento planetário’ e como observá-lo no Brasil

Durante esse evento, observadores de todo o país têm oportunidade de contemplar a união de três planetas brilhantes, Mercúrio, Vênus e Júpiter, e a Lua

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 10h56 | Atualizado em 19 jun 2026, 12h08
Céu noturno escuro com uma estrela brilhante no canto superior esquerdo e uma lua crescente fina e iluminada no canto inferior direito
Registro da observadora Erika, de Itanhaém -  (Reprodução/Reprodução)
Continua após publicidade
O que significa o ‘alinhamento planetário’ e como observá-lo no Brasil Priorize VEJA no Google

O céu noturno do Brasil tem nos presenteado com um espetáculo astronômico que reúne alguns dos astros mais brilhantes do nosso Sistema Solar em um chamado “mini alinhamento planetário”. Durante esse evento, observadores de todo o país têm a rara oportunidade de contemplar a olho nu a união de três planetas brilhantes — Mercúrio, Vênus e Júpiter —, que ganham ainda mais beleza com a participação especial do nosso satélite natural, a Lua em sua fase crescente. Essa formação cósmica cria uma composição compacta no céu e bastante acessível até para observadores iniciantes, destacando-se logo no início da noite.

Embora o termo “alinhamento” sugira popularmente que esses corpos celestes estejam dispostos em uma linha reta perfeita no espaço tridimensional, a ciência por trás do fenômeno revela que se trata de uma belíssima ilusão de ótica criada pela nossa perspectiva de observação aqui na Terra. Isso acontece porque os planetas do nosso Sistema Solar e a Lua orbitam o Sol em velocidades orbitais distintas, mas se movem praticamente no mesmo plano, uma faixa imaginária do céu conhecida como eclíptica. Dessa forma, devido a diferenças no tempo que levam para dar a volta no Sol, seus trajetos de tempos em tempos coincidem visualmente a partir do nosso ponto de vista, projetando-os agrupados em uma mesma região celeste. Apesar de parecerem próximos, os astros estão separados por distâncias físicas colossais no espaço sideral, configurando o que os astrônomos chamam tecnicamente de uma conjunção.

Para apreciar esse desfile cósmico, as instruções são simples e dispensam o uso de telescópios ou equipamentos especiais, bastando contar com condições meteorológicas favoráveis e um céu limpo. O momento ideal para a observação se inicia em torno de 30 minutos a uma hora logo após o pôr do sol, período em que o céu escurece o suficiente para os astros brilharem com mais contraste contra o crepúsculo, mas antes que comecem a desaparecer no horizonte. A recomendação é buscar um local com o horizonte oeste e noroeste totalmente livre de obstáculos visuais, como prédios altos, árvores frondosas ou montanhas, e, se possível, com pouca poluição luminosa. Ao olhar para a direção onde o sol acaba de se pôr, Vênus servirá como seu principal guia por ser de longe o planeta mais brilhante do agrupamento; logo nas proximidades estará Júpiter, que é o segundo mais luminoso, enquanto o esquivo Mercúrio aparecerá mais abaixo e perto do horizonte, completando a visão panorâmica alinhada com a Lua.

A configuração mais marcante do evento, que contou com a presença da fina Lua crescente compondo o cenário junto a Mercúrio, Vênus e Júpiter, teve o seu auge de observação nas noites de 16, 17 e 18 de junho. Contudo, o alinhamento planetário em si continuará visível ao longo dos próximos dias, estendendo-se até o fim de junho e o início de julho. Para quem deseja continuar acompanhando a dança cósmica dos três planetas, a principal orientação é aproveitar as noites mais próximas de céu limpo, garantindo a observação o quanto antes. A visualização do agrupamento se tornará progressivamente mais difícil com o passar do tempo, pois Júpiter e, principalmente, Mercúrio estarão cada vez mais baixos no horizonte oeste, desaparecendo rapidamente do céu logo após o anoitecer.

Siga
Publicidade
TAGS:
Astronomia
ciência
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).