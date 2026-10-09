⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Ciência

O que se perdeu no incêndio em laboratório da UFPE

Polícia Federal investiga fogo que destruiu prédio da universidade na noite de quarta-feira, 7

Por Gabriela Caputo 9 out 2026, 09h18
Incêndio noturno em um prédio, com chamas alaranjadas e fumaça densa subindo. Um caminhão de bombeiros escuro está estacionado na rua, e pessoas observam a cena em primeiro plano
Incêndio na UFPE: PF investiga se houve crime na destruição do prédio (Redes Sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
O que se perdeu no incêndio em laboratório da UFPE Priorize VEJA no Google

O incêndio que atingiu, na noite de quarta-feira, 7, um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Campus Recife, será investigado pela Polícia Federal. A unidade abrigava laboratórios de fármacos, informática e genética, e um núcleo de pesquisa em inovação terapêutica.

O prejuízo chega a R$ 100 milhões de reais. O fogo destruiu todos os equipamentos do primeiro andar do prédio, antes que as chamas fossem contidas pelo Corpo de Bombeiros, e um acervo científico com materiais e amostras acumulados ao longo de duas décadas. De acordo com o reitor Alfredo Gomes em entrevista à TV Globo, cerca de 100 pesquisas eram conduzidas ali por docentes, mestrandos, doutorandos e estudantes de iniciação científica.

Havia ali estudos diversos sobre câncer, obesidade, autismo e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), por exemplo. Durante a pandemia de covid-19, o prédio foi usado para estudar a doença que, posteriormente, seguiu sendo pesquisada ali. 

Em nota, a UFPE afirmou lamentar “profundamente” o incêndio, especialmente pelos impactos sobre as pesquisas desenvolvidas no local, e prestou solidariedade aos pesquisadores, docentes e estudantes afetados. A universidade ainda avaliará a dimensão real da perda.

Siga
Continua após a publicidade

A Polícia Federal informou que foi enviada uma equipe de peritos à universidade para realizar o exame do local e que será instaurado inquérito para apurar as causas do incêndio. Este foi o terceiro incêndio registrado em instalações da UFPE em uma semana: no domingo, foi afetado o laboratório de Citogenética e Evolução Vegetal, no Centro de Biociências; no dia 30 de setembro, chamas atingiram um laboratório do Departamento de Física. Ninguém ficou ferido.

Publicidade
TAGS:
ciência
Incêndios
Pernambuco
universidade
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*A assinatura inclui acesso ao site de VEJA, conteúdos exclusivos para assinantes e navegação com menos anúncios. Benefícios sujeitos às condições e à disponibilidade da assinatura.
*Pagamento único anual de R$121,20, equivalente a R$10,10/mês. Após esse período a renovação será de 155,88/ano (proporcional a R$ 12,99/mês).