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Ciência

O que causou nevasca rara no Deserto do Atacama e paralisou observatórios no Chile

Tempestades de inverno provocaram precipitações históricas na região mais seca do mundo, afetando a infraestrutura científica e populações locais

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 12h02 | Atualizado em 2 set 2026, 11h20
Telescópios da ALMA ficam posicionados pelo platô Chajnantor, no deserto do Atacama, Chile
Telescópios da ALMA ficam posicionados pelo platô Chajnantor, no deserto do Atacama, Chile (Otarola/ESO/Divulgação)
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O que causou nevasca rara no Deserto do Atacama e paralisou observatórios no Chile Priorizar nos meus resultados Google

Em agosto, uma sequência de tempestades de inverno provocou uma nevasca rara e extensa no Deserto do Atacama, no norte do Chile, considerado o lugar mais seco do planeta e onde, em alguns pontos, nunca houve registro de chuva. O fenômeno atípico cobriu de neve áreas que vão da Cordilheira dos Andes até regiões próximas ao litoral do Oceano Pacífico. Registrada por satélites da Nasa, a precipitação obrigou o observatório Alma e outras instalações científicas da região a suspender temporariamente suas operações.

Imagens captadas pelos instrumentos OLI, a bordo dos satélites Landsat 8 e Landsat 9, e Modis, no satélite Terra, mostram a transformação do planalto de Chajnantor, a cerca de 5 mil metros de altitude: normalmente árido e rochoso, o terreno ficou coberto por um manto branco. Diante da neve intensa e dos ventos fortes, o Alma colocou suas antenas em modo de sobrevivência para proteger os equipamentos, e outros grandes observatórios astronômicos ao sul de Antofagasta também interromperam suas atividades durante o evento. Não é coincidência que instrumentos como o Alma estejam instalados justamente ali: a combinação de altitude elevada e ar extremamente seco, que normalmente afasta as nuvens, é o que garante a nitidez necessária para observar o universo — condição que a nevada de agosto rompeu temporariamente.

Vista de satélite da América do Sul, mostrando o Oceano Pacífico, Chile, Bolívia e Argentina. O Deserto do Atacama e as Montanhas dos Andes, cobertas de neve, são visíveis, com as cidades de Antofagasta e Taltal marcadas na costa chilena
Um manto de neve cobre uma vasta área do norte do Chile, desde os Andes até as proximidades da costa do Pacífico, conforme registrado nesta imagem de 19 de agosto – (NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin/Reprodução)

Mas o que explica um episódio de neve tão incomum justamente no deserto mais seco do mundo? Segundo o cientista atmosférico René Garreaud, da Universidade do Chile, o evento se originou de um sistema de baixa pressão segregada — conhecido como cutoff low —, formado a partir de um cavado de grande escala que se estendeu por boa parte do hemisfério. Esse tipo de sistema se desprende do fluxo atmosférico principal e pode ficar estacionado sobre uma região por dias, puxando umidade e prolongando as chuvas em uma área que normalmente é protegida pela alta pressão subtropical. Garreaud afirmou que os volumes de precipitação atingiram uma magnitude raramente vista numa área tão árida: na cidade costeira de Taltal, choveram quase 40 milímetros em apenas três dias, cerca de dez vezes a média histórica anual do local. “Vemos esse tipo de evento apenas algumas vezes por década, quando ocorre”, disse o pesquisador.

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Esse inverno anômalo tem como pano de fundo o fortalecimento do El Niño, padrão climático que enfraquece a alta pressão subtropical do Pacífico e desloca a trajetória das tempestades em direção ao equador. Com essa barreira natural mais fraca, sistemas de baixa pressão conseguem avançar sobre latitudes normalmente protegidas pela aridez característica do Atacama, o que ajuda a explicar por que eventos como esse, embora raros, tendem a se tornar menos improváveis em anos de El Niño intenso.

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Apesar do cenário visual marcante, o excesso de chuva também teve um lado destrutivo: provocou enxurradas e deslizamentos de terra em diversos pontos do norte chileno. Segundo o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (SENAPRED), milhares de pessoas foram afetadas pelo temporal, e centenas de residências sofreram danos graves na região.

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