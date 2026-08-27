O peso de porta que veio do espaço e valia R$ 515 mil

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Uma pedra que por décadas segurou a porta de um galpão em Michigan revelou ser um meteorito de ferro de 10,22 kg, avaliado em cerca de R$ 515 mil. Descoberta em 1988, sua origem extraterrestre foi confirmada por geólogos, tornando-o o sexto maior meteorito registrado no estado. Uma história curiosa que redefine o que é valor.

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Por décadas, ninguém pareceu desconfiar que havia algo extraordinário naquela pedra. Pesada, escura e de aparência pouco convidativa, ela fazia um trabalho bastante comum: mantinha aberta a porta de um galpão em uma fazenda de Edmore, no estado americano de Michigan. Só que o improvisado peso de porta tinha vindo de muito mais longe do que a propriedade rural. E valia cerca de R$ 515 mil.

Com 10,22 quilos, a rocha foi identificada como um meteorito de ferro, formado principalmente por ferro e níquel. A confirmação veio depois que o objeto passou pelas mãos da geóloga Mona Sirbescu, da Central Michigan University. Uma amostra também foi analisada pelo Smithsonian Institution.

A história começou em 1988, quando o então proprietário da fazenda encontrou a pedra deixada pelo antigo dono da propriedade. A versão que circulava era que ela teria caído ali décadas antes, depois de um forte estrondo que teria aberto uma cratera no terreno. A história da queda, porém, nunca foi comprovada cientificamente — o próprio registro oficial considera essa parte incerta.

O que não deixava dúvida era a origem do objeto. Batizado oficialmente de meteorito Edmore, ele foi classificado como um meteorito de ferro do grupo IIIAB e chegou a ser considerado o sexto maior meteorito registrado em Michigan.

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Há algo de especialmente curioso no episódio: o meteorito não estava escondido em um cofre, em um museu ou em uma coleção particular. Estava ali, à vista de todos, cumprindo uma das funções mais banais possíveis. Durante anos, aquilo que parecia uma simples pedra foi, literalmente, um peso de porta.

A história é também um lembrete de que, quando o assunto são objetos raros, aparência e valor podem estar em universos completamente diferentes. Neste caso, a diferença entre uma pedra qualquer e uma peça de R$ 515 mil estava em uma coisa que não se podia enxergar a olho nu: sua origem extraterrestre.