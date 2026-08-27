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Ciência

O peso de porta que veio do espaço e valia R$ 515 mil

Pedra de 10,22 quilos passou décadas segurando a porta de um galpão em Michigan até ser identificada como um raro meteorito de ferro

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 11h42 | Atualizado em 27 ago 2026, 12h07
Meteorito achado nos Estados Unidos que era usado como peso de porta
Meteorito achado nos Estados Unidos que era usado como peso de porta (Reprodução/Reprodução)
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O peso de porta que veio do espaço e valia R$ 515 mil Priorizar nos meus resultados Google

Por décadas, ninguém pareceu desconfiar que havia algo extraordinário naquela pedra. Pesada, escura e de aparência pouco convidativa, ela fazia um trabalho bastante comum: mantinha aberta a porta de um galpão em uma fazenda de Edmore, no estado americano de Michigan. Só que o improvisado peso de porta tinha vindo de muito mais longe do que a propriedade rural. E valia cerca de R$ 515 mil.

Com 10,22 quilos, a rocha foi identificada como um meteorito de ferro, formado principalmente por ferro e níquel. A confirmação veio depois que o objeto passou pelas mãos da geóloga Mona Sirbescu, da Central Michigan University. Uma amostra também foi analisada pelo Smithsonian Institution.

A história começou em 1988, quando o então proprietário da fazenda encontrou a pedra deixada pelo antigo dono da propriedade. A versão que circulava era que ela teria caído ali décadas antes, depois de um forte estrondo que teria aberto uma cratera no terreno. A história da queda, porém, nunca foi comprovada cientificamente — o próprio registro oficial considera essa parte incerta.

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O que não deixava dúvida era a origem do objeto. Batizado oficialmente de meteorito Edmore, ele foi classificado como um meteorito de ferro do grupo IIIAB e chegou a ser considerado o sexto maior meteorito registrado em Michigan.

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Há algo de especialmente curioso no episódio: o meteorito não estava escondido em um cofre, em um museu ou em uma coleção particular. Estava ali, à vista de todos, cumprindo uma das funções mais banais possíveis. Durante anos, aquilo que parecia uma simples pedra foi, literalmente, um peso de porta.

A história é também um lembrete de que, quando o assunto são objetos raros, aparência e valor podem estar em universos completamente diferentes. Neste caso, a diferença entre uma pedra qualquer e uma peça de R$ 515 mil estava em uma coisa que não se podia enxergar a olho nu: sua origem extraterrestre.

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