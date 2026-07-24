🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Ciência

O perigo dos futuros data centers que orbitarão no espaço

Propostas da SpaceX e Blue Origin, agências espaciais privadas de Elon Musk e Jeff Bezos, querem colocar centros de dados em satélites

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 18h22
Céu noturno com a Via Láctea visível e centenas de rastros de satélites Starlink cruzando a imagem, formando linhas brancas e coloridas. Abaixo, a silhueta escura de montanhas, com um pequeno ponto luminoso no topo de uma delas
Observação astronômica, ecologia do planeta e da atmosfera estão sob ameaça (F. Kamphues, ESO/M. Kornmesser/Reprodução)
Continua após publicidade
O perigo dos futuros data centers que orbitarão no espaço Priorizar nos meus resultados Google

Com o avanço da exploração espacial, observada em especial pelas missões Artemis, da agência espacial americana, a Nasa, outras empresas também querem conquistar seu espaço em meio ao vácuo sideral. Dentre elas, destacam-se a SpaceX, do trilionário Elon Musk, e a Blue Origin, de Jeff Bezos, que pretendem lançar ao espaço os centros de dados, infraestrutura que segue uma linha polêmica com a ascensão da inteligência artificial (IA). Porém, segundo especialistas americanos, os projetos das empresas podem trazer danos ‘catastróficos’ ao planeta Terra. 

As organizações sem fins lucrativos Public Employees for Environmental Responsibility (Peer), Earthjustice e DarkSky International, além de vários outros grupos, assinaram uma petição no início do mês endereçada à Comissão Federal de Comunicações (FCC) em que pedem pela revisão dos planos de construção desses centros de dados em áreas espaciais. O órgão americano é o responsável por aprovar esse tipo de infraestrutura fora do planeta. 

Satélites podem causar problemas à atmosfera da Terra durante todo seu trajeto, desde a chegada ao céu até seus desligamentos, que geralmente acontecem de cinco a quinze anos após sua instalação. O lançamento emite carbono negro, óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono, óxido de alumínio, gases cloro, e quando já estão em órbita, mercúrio. Quando são desligados, a descida de volta à Terra libera metais com a alta temperatura do trajeto, e esses compostos são liberados na estratosfera. 

Siga
Continua após a publicidade

Só a SpaceX, empresa de exploração espacial do trilionário Elon Musk, enviou à FCC um pedido para instalar em órbita uma constelação de um milhão de satélites para o desenvolvimento de centros de dados para a IA no espaço. No início de julho, um estudo do Observatório Europeu do Sul (ESO) publicado na revista Astronomy & Physics alertou para o perigo que os futuros planos de aumentar as constelações de satélites — não só da SpaceX, como também da Reflect Orbital, que quer colocar 50 mil máquinas em órbita até 2035 — podem trazer para o céu noturno e para as observações astronômicas, ameaçadas pela luminosidade que os satélites podem trazer. 

Continua após a publicidade

De acordo com informações do The Guardian, funcionários do braço espacial do governo americano duvidam da viabilidade dos datacenters espaciais. Para Steve Volz, ex-diretor da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), colocar milhões de satélites, além dos que já estão em órbita, criaria um risco ambiental significativo. Ao jornal, ele disse que “existem materiais complexos nessas coisas, e que se elas queimam, você não vai querer preencher a atmosfera com detritos deles mais do que você gostaria se viesse de uma chaminé”. 

Publicidade
TAGS:
ciência
Espaço e Cosmos
Inteligencia Artificial
Nasa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).