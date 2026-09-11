O novo modelo de IA da Nasa e IBM criado para explorar a Lua

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A Nasa e a IBM lançaram o “NASA-IBM Lunar Foundation Model”, um novo modelo de IA de código aberto. Criado para auxiliar pesquisadores na exploração da Lua, ele irá analisar décadas de dados complexos sobre o satélite, gerando insights que podem contribuir para o estabelecimento de uma presença humana sustentável. Essencial para missões futuras.

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A agência espacial americana, a Nasa, e a IBM, anunciaram na última quinta-feira, 10, o lançamento de um novo modelo de inteligência artificial (IA) de código aberto, o “NASA-IBM Lunar Foundation Model”. Desenvolvimento em conjunto pelas empresas, o modelo foi criado para auxiliar pesquisadores na “exploração” da Lua, através de décadas de dados complexos sobre o satélite.

A Lua é um dos corpos celestes mais estudados da história humana, e imensos conjuntos de dados sobre o satélite existem, guardados pelas duas organizações. Durante os anos, as crateras, depósitos de gelo e até atividades vulcânicas fizeram parte dessa história. Apesar disso, os conjuntos são grandes e complexos, e costumam depender de análises manuais de mapas ou de modelos desenvolvidos para análises específicas.

A criação do NASA-IBM Lunar Foundational Model veio para suprir essa necessidade dos pesquisadores. De acordo com um comunicado publicado pela IBM, ele poderá ajudar os cientistas a “transformar décadas de dados complexos, coletados de diferentes instrumentos, em insights que podem contribuir para o estabelecimento de uma presença humana sustentável na Lua”.

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O modelo poderá ajudar os pesquisadores a explorar fenômenos do satélite como possíveis depósitos de gelo lunar, atividade vulcânica e suas crateras. Os depósitos de gelo são espaços permanentemente “sombreados” da Lua, ou seja, que nunca receberam Sol. Essas áreas podem conter gelo, e esse gelo lunar pode ser essencial para futuras missões humanas, por serem depósitos de água e oxigênio.

As crateras, por sua vez, representam um “mapa” da história lunar. Por não ter atmosfera, o satélite costuma receber uma quantidade imensa de meteoritos e asteroides, que atingem em cheio sua superfície — de forma similar ao foguete recente da SpaceX. São elas que mostram sua evolução geológica e sua composição interna. Além de tudo isso, vulcões também poderão ser observados com mais clareza, já que essas formações também existem na Lua.

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A Nasa, o governo americano e outras empresas de exploração espacial privadas, como a Blue Origin ou a SpaceX, anseiam pela construção do primeiro posto humano permanente na Lua. A agência espacial americana tem a missão atual de construir a Moon Base, primeira base humana permanente na Lua, e essencial para a continuidade da missão Artemis, que em sua fase final deve levar um grupo de cientistas para viverem em solo lunar.