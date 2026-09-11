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Ciência

O novo modelo de IA da Nasa e IBM criado para explorar a Lua

Reunião de quantidades imensas de dados, antes lidos manualmente, serão automatizados pela nova inteligência

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 18h58
Superfície lunar cinzenta e esburacada, com crateras de diversos tamanhos. Algumas crateras exibem pontos azuis brilhantes, indicando possível gelo de água. Linhas brancas finas marcam coordenadas geográficas, e o texto Possible Surface Water Ice aponta para um desses pontos. No canto superior esquerdo, um selo circular com LRO e uma imagem de satélite
A superfície da Lua poderá ser explorada com muito mais facilidade (IBM/Divulgação)
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A agência espacial americana, a Nasa, e a IBM, anunciaram na última quinta-feira, 10, o lançamento de um novo modelo de inteligência artificial (IA) de código aberto, o “NASA-IBM Lunar Foundation Model”. Desenvolvimento em conjunto pelas empresas, o modelo foi criado para auxiliar pesquisadores na “exploração” da Lua, através de décadas de dados complexos sobre o satélite. 

A Lua é um dos corpos celestes mais estudados da história humana, e imensos conjuntos de dados sobre o satélite existem, guardados pelas duas organizações. Durante os anos, as crateras, depósitos de gelo e até atividades vulcânicas fizeram parte dessa história. Apesar disso, os conjuntos são grandes e complexos, e costumam depender de análises manuais de mapas ou de modelos desenvolvidos para análises específicas. 

A criação do NASA-IBM Lunar Foundational Model veio para suprir essa necessidade dos pesquisadores. De acordo com um comunicado publicado pela IBM, ele poderá ajudar os cientistas a “transformar décadas de dados complexos, coletados de diferentes instrumentos, em insights que podem contribuir para o estabelecimento de uma presença humana sustentável na Lua”. 

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O modelo poderá ajudar os pesquisadores a explorar fenômenos do satélite como possíveis depósitos de gelo lunar, atividade vulcânica e suas crateras. Os depósitos de gelo são espaços permanentemente “sombreados” da Lua, ou seja, que nunca receberam Sol. Essas áreas podem conter gelo, e esse gelo lunar pode ser essencial para futuras missões humanas, por serem depósitos de água e oxigênio. 

As crateras, por sua vez, representam um “mapa” da história lunar. Por não ter atmosfera, o satélite costuma receber uma quantidade imensa de meteoritos e asteroides, que atingem em cheio sua superfície — de forma similar ao foguete recente da SpaceX. São elas que mostram sua evolução geológica e sua composição interna. Além de tudo isso, vulcões também poderão ser observados com mais clareza, já que essas formações também existem na Lua. 

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A Nasa, o governo americano e outras empresas de exploração espacial privadas, como a Blue Origin ou a SpaceX, anseiam pela construção do primeiro posto humano permanente na Lua. A agência espacial americana tem a missão atual de construir a Moon Base, primeira base humana permanente na Lua, e essencial para a continuidade da missão Artemis, que em sua fase final deve levar um grupo de cientistas para viverem em solo lunar. 

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