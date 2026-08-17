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Ciência

O novo capítulo sobre a história de criação da Via Láctea

Estudo da Nature analisou estrelas antigas do interior da galáxia e identificou três momentos diferentes de fusão entre a Via Láctea e outras galáxias menores

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 15h40 | Atualizado em 17 ago 2026, 16h31
Via Láctea brilhante no céu noturno, com uma faixa de estrelas densas e nebulosas rosadas. No canto inferior direito, a copa escura de uma árvore com folhas iluminadas em verde. Dois rastros de meteoros cruzam o céu estrelado
Fotografia da Via Láctea, avistada a partir da chuva de meteoros Perseidas (Les Kasyanov/Global Images Ukraine/Getty Images)
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Há bilhões de anos, durante o processo de formação do que hoje é a Via Láctea, a galáxia em que reside a humanidade se fundiu com diversas outras formações espaciais, em especial outras galáxias menores. Desses encontros, estrelas se formaram e passeiam até hoje no interior da Via Láctea, e foi a partir delas que um novo estudo publicado na Nature Astronomy identificou uma nova parte da história de formação da galáxia humana. 

É comum que galáxias, durante seus processos de formação, se fundam com corpos menores, também chamados de galáxias anãs. No caso da Via Láctea, diversas situações de fusão menos importantes já ocorreram, mas três grandes eventos marcam a história da galáxia. O primeiro acontece logo de início, no período de sua formação. A Via Láctea é uma galáxia com idade similar ao próprio universo conhecido, criado após o Big Bang há cerca de 13,8 bilhões de anos. O primeiro grande “evento” acontece com o centro da galáxia em seus anos iniciais, que foi fundido com o passar do tempo com outras formações menores. 

O segundo grande evento, e até pouco tempo o último confirmado, é o processo de fusão entre a Via Láctea, já maior, com a formação Gaia-Sausage-Enceladus, que adicionou bilhões de estrelas e corpos celestes ao que era a já existente galáxia humana. Esse processo foi um dos maiores na história da galáxia e aconteceu há cerca de 10,5 bilhões de anos. 

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O novo evento

Apesar de toda a história já conhecida, o estudo da Nature avalia um novo capítulo dessa história. Ao utilizar o Telescópio Espacial Hubble, os pesquisadores da Itália, Holanda, Espanha e EUA observaram 39 grupos de estrelas antigas, chamados de “agrupamentos globulares” (GCs).  Além do telescópio, a pesquisa também utilizou modelos estatísticos para determinar com precisão qual seria a idade e a composição química desses astros.

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O que forma eles, ou seja, suas composições químicas e idades, foram peça-chave para o estudo. Através de análises feitas com base na Relação Idade-Metalicidade (AMR) — que relaciona a quantidade de metais pesados em uma estrela com sua idade — os pesquisadores puderam colocar um grupo de GCs que não pertenciam nem ao início da Via Láctea nem à fusão Gaia-Sausage-Enceladus em um novo espaço na linha do tempo da galáxia humana. 

De acordo com o estudo, um terceiro grande evento ocorreu “pouco” tempo antes da fusão Gaia-Sausage-Enceladus. Os pesquisadores concluíram que o novo evento ocorreu, na verdade, 1,8 bilhões de anos antes da fusão principal, e depositou a maioria de suas estrelas no interior da galáxia.  De acordo com os dados estatísticos da pesquisa, o evento de fusão, nomeado Low-energy-Kraken-Heracles (LKH), carregava uma massa estelar muito similar à do Gaia-Sausage-Enceladus.

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A descoberta ajuda a completar a história ainda não totalmente escrita da formação da Via Láctea, casa do Sistema Solar que abriga o planeta Terra. O estudo explica que, apesar da agora confirmação, outros eventos antes do Gaia-Sausage-Enceladus podem continuar não detectados, e que novas pesquisas devem ser realizadas para entender por completo a história do início ao “fim” da Via Láctea.

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