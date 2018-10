Descoberto o berço dos animais vertebrados

Um novo estudo, publicado na revista Science, revelou que os primeiros vertebrados do planeta Terra foram originados e se desenvolveram em lagoas de águas rasas na metade da Era Paleozoica, há cerca de 400 milhões de anos. A líder da pesquisa foi a paleobióloga Lauren Sallan, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Apesar de serem animais muito comuns atualmente (peixes, aves e mamíferos fazem parte desse subfilo de organismos), o pequeno número existente de fósseis e a antiga data em que os vertebrados surgiram são dois fatores que complicam o estudo desses seres.

Com base na análise de restos biológicos desses organismos, que viveram de 480 a 360 milhões de anos atrás, e da investigação de seus ambientes, os cientistas obtiveram resultados que sugerem que todos os grandes conjuntos dos primeiros vertebrados, incluindo peixes com e sem mandíbula, foram originados e se diversificaram em ambientes próximos à costa ao longo de um período de 100 milhões de anos.

Depois do passar de certo tempo, surgiram, de acordo com os princípios da evolução, alterações nos corpos desses indivíduos que permitiram que eles se espalhassem por outros habitats. Enquanto os animais com estruturas fortes e maciças permaneceram nos locais compostos por água doce ou perto da costa, aqueles com os corpos mais delicados focaram na colonização de águas mais profundas.