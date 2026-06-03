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A sonda Maven da Nasa, lançada em 2013 para estudar a atmosfera de Marte, encerrou sua missão após uma década de operação, muito além do previsto. Crucial para entender a perda atmosférica e preparar futuras missões humanas, a nave parou de enviar dados, sendo considerada irrecuperável. Descubra a história e o legado dessa sonda vital.

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Em novembro de 2013, a Nasa lançou sua primeira sonda voltada para observação e análise da atmosfera de Marte. Nomeada Maven (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), sua missão duraria apenas um ano, mas após uma década além do previsto em funcionamento, a vida de Maven chegou ao fim nesta quarta-feira, 3, após realizar mais uma volta pela órbita do Planeta Vermelho, segundo comunicado da agência.

Em fevereiro, a Nasa havia organizado uma comissão para avaliar as chances de recuperação da nave, além de julgar seu provável estado atual. Após revisões, a comissão determinou que Maven não poderia mais ser recuperada e que ela já não conseguia mais realizar qualquer tipo de análise científica, como foi criada para fazer.

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Dados da própria sonda indicam que, durante uma passagem em dezembro por trás de Marte, a nave parou de enviar sinais à base na Terra. Os últimos dados enviados à Nasa indicaram que a Maven estava em “modo de segurança” e que sua trajetória havia sido rompida. A comissão revisou o ocorrido e determinou que, segundo esses dados, as baterias da nave teriam acabado.

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“A ciência que a Maven nos deu foi chave para informar sobre qual tipo de proteção contra radiação e medidas de segurança devemos tomar antes de enviarmos humanos à Marte”, disse a diretora da Divisão de Ciência Planetária da Nasa, Louise Procketer. “Os dados coletados por ela ainda vão nos dar informações valiosas sobre Marte por décadas”.

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A Maven explorou a atmosfera superior, a ionosfera e as interações com o Sol de Marte, para explorar a perda de atmosfera do Planeta Vermelho para o espaço. Entender essa perda dá aos cientistas a chance de compreender a história do planeta, de sua atmosfera, clima, água e possibilidade de habitação.