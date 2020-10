Nova série mostra bastidores dos animais que vivem na Disney

Atualizado em 27 out 2020, 15h24 - Publicado em 27 out 2020, 15h08

Por Sabrina Brito - Atualizado em 27 out 2020, 15h24 - Publicado em 27 out 2020, 15h08

Em novembro, estará disponível no Disney+ uma nova série especial para os amantes de animais e os fãs dos parques da Disney. Chamado Magic of Disney’s Animal Kingdom, o seriado é resultado de uma parceria entre o Disney+ e a National Geographic. A dublagem é de Josh Gad, ator americano responsável por dar voz ao boneco-de-neve Olaf em Frozen.

Ao longo dos oito episódios, o espectador conhece as histórias de diversos animais que vivem espalhados pelos parques de Orlando: leões, gorilas, rinocerontes, crocodilos, porcos-espinhos e muito mais. O foco do programa é contar as histórias de alguns desses bichos e mostrar a rotina dos responsáveis por cuidar deles quando os parques estão fechados.

Assim, o público assiste a cirurgias, exames e treinamentos organizados pelos especialistas — o que pode demandar bastante esforço e paciência. Imagine, por exemplo, tentar transportar um peixe-boi de meia tonelada até o veterinário. É com esse tipo de desafio (e muito, muito mais) que o espectador se depara ao longo da série.

Em alguns episódios, a maior preocupação dos cuidadores é com o acasalamento: já que algumas das espécies apresentadas estão em risco de extinção, facilitar sua reprodução seria um feito e tanto. Ao longo dos últimos cinco anos, mais de mil filhotes nasceram nos parques da Disney.

Em tempos de dificuldade financeira para a empresa, que perdeu estimados cinco bilhões de dólares com a pandemia e demitiu quase trinta mil funcionários de seus parques de diversão, uma nova série de tom otimista pode ser exatamente o que a Disney precisa. Quem sabe por meio dela a vontade do público de visitar Orlando seja reacendida, diminuindo, em breve, os enormes prejuízos da marca.