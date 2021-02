Nova missão buscará gelo em Marte

Recentemente, as agências espaciais da Itália, do Canadá, do Japão e dos Estados Unidos anunciaram seus planos de desenvolver um mapeamento do gelo presente sob a superfície de Marte. Embora o Planeta Vermelho seja demasiado frio para que água possa existir em estado líquido na sua superfície, a presença de gelo pode ser importante para futuras missões humanas e até mesmo para estudos acerca da história de Marte.

A criação do mapa envolverá o lançamento de sondas que orbitarão o planeta para esquadrinhá-lo e detectar gelo em determinadas regiões marcianas. Essas sondas seriam capazes de armazenar informações como a localização, profundidade e abundância dos depósitos de gelo espalhados pelo Planeta Vermelho. A ideia inicial é de que a missão seja iniciada até 2026.

O gelo pode ser um recurso bastante útil para os primeiros astronautas a pousarem em Marte. Algumas das áreas em que ele pode ser aplicado são a agricultura, a mineração e a produção de combustível de foguete que trará esses pioneiros de volta para a Terra. Além disso, a análise do gelo pode ajudar cientistas a entenderem melhor alguns aspectos do passado do nosso planeta vizinho e até mesmo se aproximar da resposta para a tão famosa pergunta “Já existiu vida em Marte?”.

Outra possibilidade é a de que o mapeamento ajude os astronautas até mesmo a decidir exatamente onde pousar no Planeta Vermelho — afinal, não existe lugar melhor para viver do que perto de uma fonte de água.