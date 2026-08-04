Nova espécie de planta carnívora confirma hipótese de mais de um século de Charles Darwin

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Charles Darwin suspeitou que algumas plantas do gênero Saxifraga eram carnívoras no século 19. Agora, um estudo publicado na Nature Communications valida essa teoria, comprovando que a Saxifraga candelabrum, da China, captura, digere e absorve insetos, confirmando a visão do naturalista após 150 anos.

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No fim do século 19, o célebre naturalista Charles Darwin, responsável pela compreensão moderna da evolução na biologia, suspeitou que espécies do gênero Saxifraga, como a Saxifraga rotundifolia ou a Saxifraga umbrosa, naturais da China, poderiam ser na verdade plantas carnívoras, em especial por causa de seus tricomas glandulares. Apesar de não ter conseguido comprovar à época, hoje um novo estudo publicado na revista Nature Communications de pesquisadores da Academia de Ciências da China trouxe de volta as hipóteses de Darwin e conseguiu comprovar que a Saxifraga candelabrum, também do gênero, é uma planta carnívora.

A Saxifraga candelabrum é uma planta natural da região montanhosa de Hengduan, na China. Apesar de toda planta carnívora exibir comportamentos como a captura de presas, para ser classificada dessa forma ela deve também mostrar adaptações para atração, captura, digestão e absorção dos nutrientes da presa capturada. Durante o século 19, a proposta de Darwin era de que algumas plantas do gênero Saxifraga cabiam dentro desse padrão por causa dos seus tricomas glandulares, aparatos similares à fios de cabelo que conseguiam prender insetos.

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Os pesquisadores fizeram observações em campo das espécies de

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candelabrum que vivem na região de Hengduan. Ao analisar seus tricomas e corpos, eles identificaram que, de 45 espécimes examinados, 43 deles tinham presos em seus tricomas algum tipo de inseto. As plantas mais maduras ainda mostraram, no total, 71 insetos capturados. Após essa primeira confirmação, o grupo, liderado pelo especialista Hang Sun, procuram traços que confirmassem a presença de digestão e absorção de nutrientes.

Com a ajuda de marcadores fluorescentes, foi possível verificar atividade de fosfatase nas plantas, o que sugere que, potencialmente, elas podem digerir suas presas. Por último, drosófilas marcadas com nitrogênio estável foram “presenteadas” aos espécimes, para analisar se haveria absorção dos nutrientes. Ao verificarem os níveis de nitrogênio em espécies de candelabrum, assim como outras espécies carnívoras e plantas normais de um grupo controle, foi possível confirmar não só a semelhança extrema da Saxifraga candelabrum com o grupo carnívoro, como também a hipótese de 150 anos que Darwin já havia proposto.