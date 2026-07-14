Nova equipe de astronautas chega à Estação Espacial Internacional

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Uma nova equipe de astronautas, composta por cosmonautas russos e um americano, chegou à Estação Espacial Internacional (ISS) para conduzir pesquisas cruciais. A missão inclui experimentos inovadores, como o estudo do fluxo sanguíneo no espaço, visando o futuro da exploração. Conheça os detalhes da Expedição 74.

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A nova equipe de astronautas responsáveis por conduzir pesquisas na Estação Espacial Internacional (ISS) chegou ao local na tarde desta terça-feira, 14, segundo informações da Nasa. A equipe, formada por dois cosmonautas — Pyotr Dubrov e Anna Kikina — e um astronauta americano, Anil Menon, vai se juntar aos sete cientistas que já moram no local, os pesquisadores da Expedição 74.

O trio de cientistas zarpou em direção à Estação a bordo do foguete Soyuz MS-29, do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. De acordo com informações da Nasa, o astronauta americano terá como missão realizar pesquisas científicas e demonstrações tecnológicas para evoluir a exploração espacial humana e “beneficiar a humanidade”. Dentre outros trabalhos, o americano servirá como “cobaia” para os outros cientistas testarem mudanças no fluxo sanguíneo dentro do espaço, como forma de proteger futuros outros astronautas.

A nova equipe permanecerá na Estação junto dos outros pesquisadores por até duas semanas. A partir de 26 de julho, domingo, os astronautas Sergye Kud-Sverchkov e Sergei Miakev, da Agência Espacial Russa, a Roscosmos, e Chris Williams, da Nasa, voltarão à Terra após concluírem sua missão de oito meses. A transferência de comando da ISS poderá ser assistida através do canal do YouTube da Nasa, em 25 de julho.

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