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Ciência

Nova equipe de astronautas chega à Estação Espacial Internacional

Grupo que vive na Estação agora sobe para 10 pessoas com as novas adições

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 16h45
Foguete espacial branco e preto decolando de uma plataforma de lançamento, com chamas intensas e fumaça alaranjada densa subindo ao céu azul
Tripulação inclui dois cosmonautas e um americano (Bill Ingalls/NASA/Getty Images)
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A nova equipe de astronautas responsáveis por conduzir pesquisas na Estação Espacial Internacional (ISS) chegou ao local na tarde desta terça-feira, 14, segundo informações da Nasa. A equipe, formada por dois cosmonautas — Pyotr Dubrov e Anna Kikina — e um astronauta americano, Anil Menon, vai se juntar aos sete cientistas que já moram no local, os pesquisadores da Expedição 74. 

O trio de cientistas zarpou em direção à Estação a bordo do foguete Soyuz MS-29, do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. De acordo com informações da Nasa, o astronauta americano terá como missão realizar pesquisas científicas e demonstrações tecnológicas para evoluir a exploração espacial humana e “beneficiar a humanidade”. Dentre outros trabalhos, o americano servirá como “cobaia” para os outros cientistas testarem mudanças no fluxo sanguíneo dentro do espaço, como forma de proteger futuros outros astronautas. 

A nova equipe permanecerá na Estação junto dos outros pesquisadores por até duas semanas. A partir de 26 de julho, domingo, os astronautas Sergye Kud-Sverchkov e Sergei Miakev, da Agência Espacial Russa, a Roscosmos, e Chris Williams, da Nasa, voltarão à Terra após concluírem sua missão de oito meses. A transferência de comando da ISS poderá ser assistida através do canal do YouTube da Nasa, em 25 de julho. 

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Três astronautas sorridentes, vestindo trajes espaciais brancos e azuis, acenam para a multidão enquanto descem uma escada metálica verde e amarela. Eles usam capacetes pretos com microfones e luvas brancas. Ao fundo, uma estrutura de lançamento de foguetes.
De baixo para cima, os astronautas Pyotr Dubrov, Anil Menon e Anna Kikina (Bill Ingalls/NASA/Getty Images)
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Estação Espacial Internacional - ISS
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