Nos EUA, SpaceX suspende lançamento de foguete devido a problemas técnicos

O sistema de ignição falhou, como um carro que não dá a partida. Foi essa a explicação dada pelos engenheiros da SpaceX para a suspensão, nesta segunda-feira, 27, do lançamento do foguete Falcon 9 que levaria quatro tripulantes à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). A contagem regressiva da missão Crew-6, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, foi suspensa a dois minutos da decolagem.

Com apenas uma fração de segundo para decolar, não houve tempo para lidar com o problema, que envolvia o sistema de ignição do motor, disseram os engenheiros. A SpaceX postergou o lançamento para a próxima quinta-feira. Na cápsula Crew Dragon estavam dois astronautas da Nasa, um cosmonauta russo e um astronauta dos Emirados Árabes Unidos.

O comandante da missão, o americano Stephen Bowen, e sua tripulação substituirão quatro companheiros que estão na ISS desde outubro. Com o incidente, eles tiveram que esperar até que todo o combustível fosse drenado do foguete – um processo de uma hora – antes de sair. “Estaremos sentados aqui esperando”, garantiu Bowen. “Estamos todos nos sentindo bem.”

Autoridades envolvidas no lançamento disseram que o problema estava relacionado a equipamentos de solo usados ​​para carregar o fluido de ignição do motor. A equipe de lançamento não podia ter certeza de que havia uma carga completa.