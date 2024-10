Nobel de Química de 2024 será entregue nesta quarta; conheça os favoritos

Na manhã desta quarta-feira, 9, a Academia Real das Ciências da Suécia vai anunciar a entrega do prêmio Nobel de Química de 2024. Neste dia, um ou mais cientistas devem receber uma ligação de Estocolmo para descobrirem que seu trabalho, recente ou não, foi reconhecido pelo seu grande benefício para a humanidade.

Anualmente, a Sociedade Americana de Química faz um webinar para discutir as principais apostas para o prêmio. Na reunião deste ano, realizada em setembro, 45% dos votos foi para Omar M. Yagui, nascido na Jordânia, mas estabelecido, hoje, como professor e pesquisador da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos.

Yagui foi responsável por estudar as estrutura metalorgânicas, polímeros porosos de metal e ligantes de carbono. Essas redes tem ganhado atenção devido à extensa lista de aplicações que vão desde purificação de gases até equipamentos médicos.

Ele, no entanto, não é a única aposta. Entre os favoritos, também estão cientistas envolvidos no sequenciamento genético de última geração, na dinâmica molecular, na energia limpa e na predição de estruturas proteicas tridimensionais.

A temporada de anúncios do Prêmio Nobel 2024 começou na segunda-feira, 7, com os americanos Victor Ambros e Gary Ruvkun ganhando o prêmio de Medicina pela descoberta dos microRNAs. No dia seguinte, John J. Hopfield e Geoffrey E. Hinton foram laureados na categoria de física por desenvolver tecnologias que permitiram o estabelecimento das inteligências artificiais.

O prêmio simbólico é acompanhado de uma gratificação financeira de 11 milhões de coroas suecas (equivalente a 5,8 milhões de reais). Os laureados são convidados a receber seus prêmios em cerimônia que acontece no dia 10 de dezembro, aniversário da morte de Alfred Nobel, patrono da premiação.

Continua após a publicidade

Como o vencedor do Prêmio Nobel é escolhido?

No caso do prêmio de Química, a Academia Sueca é responsável pela seleção dos laureados. A entidade nomeia um corpo de trabalho, o Comitê Nobel de Química, que seleciona as indicações e apresenta uma proposta para os candidatos finais. O comitê consiste nominalmente de cinco membros votantes, mas, há muitos anos, também inclui membros adjuntos que podem votar.

Depois de muitas discussões, é possível, em princípio, sugerir que nenhum prêmio seja concedido. Isso aconteceu em 1924, quando nenhum dos 35 indicados para a categoria de química foi considerado bom o suficiente pelo comitê.

Os estatutos da Fundação Nobel restringem a divulgação de informações sobre as indicações, seja pública ou privadamente, por 50 anos. A restrição diz respeito aos indicados e a quem faz as indicações, bem como às investigações e opiniões relacionadas à concessão de um prêmio.

Quem recebeu o Prêmio Nobel de Química em 2023?

O Prêmio Nobel de Química de 2023 foi dividido entre o francês Moungi Bawendi, o americano Louis Brus e o russo Alexei Ekimov, pela descoberta e síntese dos pontos quânticos, fundamentais para o desenvolvimento da nanotecnologia.

Continua após a publicidade

Esses elementos têm diversos potenciais diferentes. Hoje, eles são essenciais para iluminar e trazer cor a monitores de computador e televisão e para possibilitar o funcionamento de lâmpadas de LED, além da aplicação biomédica, no mapeamento de tecidos biológico. No futuro, pesquisadores acreditam que os pontos quânticos poderão ser utilizados em eletrônicos flexíveis, mini sensores, células solares mais finas e comunicação quântica encriptada.

A premiação daquele ano contou com uma situação embaraçosa para a Academia. Jornais suecos receberam, por e-mail, um comunicado que anunciava o nome do trio antes da cerimônia oficial. O presidente da agremiação lamentou o ocorrido e afirmou que, no momento do envio inadvertido da mensagem, os vencedores ainda não haviam sido definidos pelo comitê.