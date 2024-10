Nobel de Física de 2024 vai para descoberta ligada a avanço de inteligência artificial

O Prêmio Nobel de Física de 2024 foi concedido a John J. Hopfield, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e Geoffrey E. Hinton, da Universidade de Toronto, no Canadá, “por descobertas e invenções fundamentais que permitem o aprendizado de máquina com redes neurais artificiais”. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira, 8, pela Real Academia Sueca de Ciências.

Trata-se de um prêmio ligado ao mais importante ramo da inteligência artificial. Os laureados deste ano usaram ferramentas da física para construir métodos que ajudaram a estabelecer a base para o poderoso aprendizado de máquina. Hopfield criou uma estrutura que pode armazenar e reconstruir informações. Hinton inventou um método que pode descobrir propriedades em dados de forma independente e que se tornou importante para as grandes redes neurais artificiais atualmente em uso.

“Estou espantado, não imaginava que isso ia acontecer”, disse Hinton, que falou por telefone à audiência na Suécia. O cientista americano disse que continua preocupado “com uma série de possíveis consequências ruins” de seu trabalho de aprendizado de máquina, “particularmente a ameaça dessas coisas ficarem fora de controle”, mas ainda faria tudo de novo.

Ellen Moons, membro do comitê Nobel, disse que os dois laureados “usaram conceitos fundamentais da física estatística para projetar redes neurais artificiais que funcionam como memórias associativas e encontram padrões em grandes conjuntos de dados”. Ela disse que as redes foram usadas para avançar a pesquisa em física e “também se tornaram parte de nossas vidas diárias, por exemplo, no reconhecimento facial e na tradução de idiomas”.

Atrelado ao prêmio, os recipientes recebem também 11 milhões de coroas suecas (1 milhão de dólares). O Nobel de Física foi concedido 117 vezes. Os laureados são convidados a receber seus prêmios em cerimônias em 10 de dezembro, o aniversário da morte de Alfred Nobel, patrono da premiação.

No ano passado, o prêmio da categoria foi dividido por Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huillier por seu trabalho pioneiro usando pulsos de laser de attosegundo para estudar o comportamento de elétrons.

Como o vencedor é escolhido?

No caso do prêmio de Física, a Academia Sueca é responsável pela seleção dos laureados. A entidade nomeia um corpo de trabalho, o Comitê Nobel de Física, que seleciona as indicações e apresenta uma proposta para os candidatos finais. O comitê consiste nominalmente de cinco membros votantes, mas, há muitos anos, também inclui membros adjuntos votantes. Depois de muitas discussões, é possível, em princípio, sugerir que nenhum prêmio seja concedido no ano atual, mas essa é uma escolha raramente usada.

Os estatutos da Fundação Nobel restringem a divulgação de informações sobre as indicações, seja pública ou privadamente, por 50 anos. A restrição diz respeito aos indicados e a quem faz as indicações, bem como às investigações e opiniões relacionadas à concessão de um prêmio.

A temporada de anúncios do Nobel começaram na segunda-feira, 7, com os americanos Victor Ambros e Gary Ruvkun ganhando o prêmio de Medicina pela descoberta dos microRNAs, pequenos pedaços de material genético que servem como interruptores liga/desliga dentro das células, ajudando a controlar o que as células fazem e quando o fazem.

Os anúncios do Prêmio Nobel deste ano ocorrerão de 7 a 14 de outubro:

MEDICINA OU FISIOLOGIA – Anunciado na segunda, 7

FÍSICA – Anunciado nesta erça-feira, 8 de outubro

QUÍMICA – Quarta-feira, 9 de outubro, 06:45

LITERATURA – Quinta-feira, 10 de outubro, 08:00

PAZ – Sexta-feira, 11 de outubro, 06:00

PRÊMIO SVERIGES RIKSBANK EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS EM MEMÓRIA DE ALFRED NOBEL – Segunda-feira, 14 de outubro, 06:45