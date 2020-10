Nave pousa em asteroide que pode colidir com a Terra no próximo século

Na noite do último dia 20, a Nasa pousou a nave Osiris-Rex na superfície do asteroide Bennu com sucesso. Para completar a missão, a nave teve que desviar de rochas maiores do que prédios e levantar voo rapidamente em seu caminho de volta à Terra.

O objetivo do empreendimento era coletar amostrar de poeira da superfície do asteroide e trazê-las de volta para análise laboratorial. Trata-se do maior recolhimento de material espacial desde as missões Apollo, mirando em um mínimo de 60 gramas a se colher.

A Osiris-Rex teve de percorrer mais de 322 milhões de quilômetros para chegar ao asteroide. Para pousar de volta em solo terrestre, a nave demorará cerca de três anos — e terá representado um investimento de aproximadamente 800 milhões de dólares.

A nave vinha orbitando Bennu por dois anos, tentando encontrar o ponto perfeito para pousar e recolher poeira. A operação estava marcada para agosto, mas, em decorrência da crise causada pelo coronavírus, teve de ser adiada em dois meses.

O interesse pelo asteroide é maior do que mera curiosidade acerca de um objeto espacial distante de nós. Há uma pequena chance de que, no final do próximo século, Bennu colida com a Terra (mas não em um evento cataclísmico como o impacto do meteoro que deu fim aos dinossauros, por exemplo, já que o asteroide mede apenas 510 metros de diâmetro). Assim, qualquer conhecimento que pudermos obter sobre sua superfície poderá ser de grande utilidade.