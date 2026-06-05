A piora de um vazamento de ar na Estação Espacial Internacional fez com que os astronautas atualmente residentes dali começassem os preparativos para evacuação em caso de emergência, no início desta sexta-feira, 5. O alerta dado aos moradores da Estação aconteceu durante o período em que a Rússia tentava arrumar uma abertura na sua porção do laboratório espacial que existe dentro da estrutura.

Sete astronautas foram afetados pelo alerta, que aconteceu por volta das 10 horas no horário de Brasília. A Nasa os orientou a entrar na espaçonave Crew Dragon, montada pela SpaceX, para o caso de evacuação. Poucas horas depois, a agência reverteu a ordem e deixou os cientistas voltarem normalmente à Estação Espacial.

O problema dos vazamentos de ar na porção russa da estação é um debate que tem ocorrido há meses entre a Nasa e a Roscosmos, agência espacial russa que, junto da americana, são as principais operadoras da estrutura. O módulo de serviço Zvezda, que guarda o laboratório em que os cientistas vivem e trabalham, tem sido o foco dessa investigação.

Continua após a publicidade

De acordo com a operadora russa, dois focos de vazamento haviam sido identificados na sexta-feira, e um deles já havia sido resolvido quando o alerta foi emitido. De acordo com a empresa, não havia perigo aos sistemas da espaçonave.

Continua após a publicidade

A Estação Espacial Internacional é, neste momento, casa para sete astronautas de duas missões diferentes. Da missão Crew-12, os astronautas da Nasa Jessica Meir e Jack Hathaway estão presentes, além da astronauta da Agência Espacial Europeia Sophie Adenot e o cosmonauta da Roscosmos Andrey Fedyaev. O outro grupo é composto por um astronauta americano, Christopher Williams e dois cosmonautas, Kud-Sverchkov e Sergei Mikayev.

Continua após a publicidade

Os cosmonautas do último grupo pretendiam serrar uma parte da estação que acreditavam dar espaço para resolver a rachadura que liberava ar. O método não foi visto com bons olhos pela Nasa, que ativou o alerta dado o contexto.