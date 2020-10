Nasa mostra vídeo da sonda que alcançou asteroide no espaço

Atualizado em 25 out 2020, 15h17 - Publicado em 25 out 2020, 14h46

Por Sergio Figueiredo - Atualizado em 25 out 2020, 15h17 - Publicado em 25 out 2020, 14h46

Depois de uma década de planejamento e incontáveis horas de trabalho, a sonda OSIRIS-REx conseguiu tocar o asteroide Bennu, que vaga a 320 milhões de quilômetros da Terra, na terça-feira passada, dia 20 de outubro.

O toque e a arremetida (touch-and-go em inglês) no objeto astronômico foram propositais. A sonda não foi programada para pousar, mas apenas cutucar o asteroide, levantando poeira e pedras pequenas que foram recolhidas no vácuo espacial. Devido à enorme distância, a nave deve retornar à Terra somente em 2023. Sua preciosa carga vai ajudar a descortinar mistérios sobre a origem do Sistema Solar.

Segunda-feira, dia 26 de outubro, a Nasa promete revelar uma descoberta relacionada a uma grande rocha que está muito mais perto de nós. Suspeita-se que sejam novas informações sobre a formação da Lua.

Confira o vídeo do contato da OSIRIS-REx em Bennu e a emocionante reação da equipe com o sucesso da missão: