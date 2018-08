Nasa lança com sucesso sonda para tentar ‘tocar’ o sol

A sonda solar Parker, a primeira astronave que transitará pela coroa do sol, foi lançada neste domingo pela Nasa com sucesso a partir da base de Cabo Canaveral, na Flórida. O lançamento ocorreu 24 horas depois do adiamento da decolagem, na quarta tentativa.

O foguete Delta IV Heavy da companhia United Launch Alliance decolou às 3h31 (horário local, 4h31 em Brasília) com a sonda a bordo. Poucos minutos depois do lançamento o foguete se desprendeu de seus três propulsores, como estava programado.

Com alguns prognósticos meteorológicos favoráveis de 95% e após ter resolvido os problemas que tinham feito mudar as datas de lançamento duas vezes, a Nasa reprogramou para este domingo o início da missão que considera histórica.

A sonda, que orbitará 24 vezes ao redor do Sol e irá se aproximando progressivamente com a ajuda da gravidade de Vênus, chegará ao seu ponto mais próximo em 2025, que é quando se poderá reunir a informação de mais valor.

A missão pretende coletar informações para resolver questões como a diferença da temperatura da atmosfera do sol, que está a mais de um milhão de graus, enquanto a própria superfície solar está a 6.000 graus.

A Parker tem um custo de 1,5 bilhão de dólares e levará pela primeira vez o nome de uma pessoa com vida, o físico americano Eugene Parker, de 91 anos, que desenvolveu nos anos 1950 a teoria do vento solar.