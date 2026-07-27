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Ciência

Nasa divulga mapa tridimensional da Terra em formato assimétrico

A nova representação do nosso planeta tem como critério o campo gravitacional

Por Gabriel Bussolotti Silveira 27 jul 2026, 16h21 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h45
Mapa divulgado pela Nasa
Mapa divulgado pela Nasa (Nasa/Reprodução)
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Nasa divulga mapa tridimensional da Terra em formato assimétrico Priorizar nos meus resultados Google

A Nasa divulgou um mapa tridimensional da Terra em um formato que não estamos acostumados a ver. A nova representação, o GOCO06, é menos simétrica do que o comum, pois tem como critério o campo gravitacional do nosso planeta, que varia de acordo com a região.

O mapa revelado pela agência espacial dos Estados Unidos retrata um geoide, que, segundo Agência Nacional de Aviação Civil, é a “superfície equipotencial do campo gravitacional da Terra”, caso o mar não se movimentasse, ou seja, sem influência das marés, ventos e correntes marítimas. Esse mapa também leva em conta a massa de rochas, magma e água acumuladas sob a superfície.

Em razão disso, o GOCO06 não consiste em uma representação da aparência externa do planeta, mas sim em uma ilustração que evidencia as diferentes forças de atração na Terra. Por exemplo, em áreas de concentração maior de massa, como a cordilheira dos Andes ou o Himalaia, o campo gravitacional é maior – no mapa, a região é identificada com a cor vermelha. Já em lugares com menor densidade, como o Oceano Índico ou a bacia do Rio Congo, a força de atração é menor – representado com a cor azul. Mas é necessário ressaltar que a distribuição dos materiais nas profundezas da Terra também influencia nos cálculos e não apenas aquilo que se vê na superfície.

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Como o mapa foi feito?

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A Nasa utilizou informações obtidas por 15 anos através de 19 satélites para produzir essa imagem. O GOCO06 combinou os dados das observações realizadas pela missão GOCE da Agência Espacial Europeia (ESA) e pelo programa Grace, elaborado pela agência espacial dos EUA em conjunto com o Centro Aeroespacial Alemão.

O satélite da missão GOCE foi lançado em 2009 e permaneceu mais de quatro anos em órbita mapeando a gravidade da Terra. O programa Grace, por outro lado, utilizou de satélites gêmeos que deixaram a superfície de nosso planeta em 2002. As espaçonaves idênticas que voavam a 220 quilômetros de distância mediram nosso campo gravitacional por 13 anos.

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