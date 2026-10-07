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Ciência

Nasa divulga imagem impressionante do amanhecer em Marte

Registro feito pelo rover Curiosity mostra a luz da manhã sobre formações rochosas esculpidas pelo vento há bilhões de anos

Por Pedro Godoy 7 out 2026, 14h42 | Atualizado em 7 out 2026, 14h46
Paisagem desértica com terreno rochoso e montanhas cinzentas em segundo plano, sob um céu claro e pálido. O solo é irregular, com pequenas elevações e depressões, em tons de marrom e cinza escuro
Nova imagem do amanhecer de Marte (reprodução/Nasa)
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Nasa divulga imagem impressionante do amanhecer em Marte Priorize VEJA no Google

A Nasa divulgou na terça-feira, 6, uma nova imagem do amanhecer em Marte, registrada pela câmera instalada no rover Curiosity. Capturada no último dia 11 de agosto, a fotografia oferece uma visão detalhada dos penhascos marcianos formados há bilhões de anos.

“No 4.982º dia marciano de sua missão, nosso rover Curiosity capturou esta foto do amanhecer rompendo sobre yardangs distantes, formações de terra irregulares esculpidas pelo vento”, escreveu a agência espacial americana em seu perfil na rede social X. Os yardangs são estruturas rochosas formadas pela erosão eólica e que apresentam formato semelhante ao de um casco de barco invertido.

Registrada por volta das 8h30, no horário local de Marte, a imagem mostra tons azulados em primeiro plano, enquanto a luz da manhã ilumina os yardangs ao fundo. Diferentemente da maioria das fotografias feitas pela câmera, esta não passou pelo chamado balanço de branco, um processamento utilizado para corrigir as cores e aproximá-las daquelas percebidas sob as condições de iluminação da Terra.

Sem esse tratamento, a fotografia preserva a aparência do ambiente no início da manhã marciana, incluindo os tons azulados observados em primeiro plano.

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“A camada de yardang parece deslocada. Tem a cor errada, as camadas estão inclinadas num ângulo estranho e quase parece que foi colada ali. Mas é isso que torna a sua exploração emocionante”, comentou Ashwin Vasavada, cientista do projeto Curiosity no Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa (JPL), em entrevista ao site da agência.

Vasavada destacou, ainda, que a origem da camada de penhascos permanece desconhecida. Uma das hipóteses é que ela tenha se formado a partir de cinzas depositadas por antigas erupções vulcânicas.

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O rover também alcançou recentemente outro marco da missão: atingiu 1 quilômetro de ganho de elevação durante a subida do Monte Sharp, a maior altitude já alcançada por um veículo em Marte.

O Monte Sharp é formado por diferentes camadas de rochas, cada uma delas registrando um período da história do planeta. A partir do estudo dessas formações, os cientistas já encontraram evidências de que lagos e rios existiram na região bilhões de anos atrás.

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