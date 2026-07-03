Nasa busca voluntários para simulação de um ano da vida em Marte

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A Nasa busca voluntários para uma missão única: viver um ano em simulação de voos e bases espaciais, replicando a vida de astronautas na Lua e em Marte. O projeto, essencial para a segurança de futuras viagens, testará saúde humana e tecnologias em ambientes extremos. Inscrições abertas!

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A Nasa anunciou na última quarta-feira, 1, uma busca incomum. A agência espacial americana precisa de voluntários para uma importante missão: eles devem ficar cerca de um ano trancafiados em um ambiente que simulará a difícil vivência das missões que levarão astronautas reais à Lua e à Marte. A pesquisa, de acordo com a organização, será essencial para garantir a segurança dos cientistas nas missões reais ao satélite e ao planeta vermelho. O projeto deve começar já em agosto de 2027.

O projeto, chamado Moon and Mars Explorations Analog, vai acontecer em dois habitats confinados diferentes, e junta outras duas “missões” em uma, a HERA (Human Exploration Research Analog), que simulará uma espaçonave, e a CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog), que simulará uma base espacial. A partir delas, os voluntários selecionados viverão de forma similar aos astronautas nesses ambientes de isolamento. A simulação inclui operações, trabalhos do dia a dia e até os longuíssimos voos até a Lua ou o planeta vermelho.

A partir dos dados da nova missão, os pesquisadores da Nasa poderão entender melhor como funciona a saúde e performance de indivíduos quando estão em um contexto de recursos limitados e demandas frequentes. A agência também vai usar essa oportunidade para validar tecnologias, protocolos e outros sistemas pensados para ajudar na saúde e performance dos astronautas durante as viagens.

Para ser selecionado, são necessários uma série de requerimentos. Condições específicas de educação e de saúde física são apenas a porta de entrada para um processo de seleção que durará mais de um dia, e também contará com testes físicos e psicológicos da agência. A organização também destaca a necessidade do candidato “ter um desejo forte por experiências recompensadoras e únicas”. As inscrições estão abertas e disponíveis no site Nasa Analog Recruiting.