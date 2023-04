Nasa anuncia tripulantes da missão Artemis II, que dará volta na Lua

A NASA anunciou nesta segunda-feira (3) que a missão Artemis II será tripulada pelos astronautas Christina Hammock Koch, Jeremy Hansen, Victor Glover e Reid Wiseman. O anúncio foi feito da base militar de Ellington Field, no Texas, pelo administrador da Nasa, Bill Nelson.

Christina Koch é engenheira, participou de missões na Estação Espacial Internacional (ISS) e carrega o recorde de participar da viagem espacial mais longa comandada por uma mulher, com 328 dias no espaço. Será também a primeira mulher a ir à Lua. Jeremy Hansen é o representante da agência espacial do Canadá e foi o primeiro canadense a liderar uma classe de astronautas da Nasa. Victor Glover foi engenheiro da ISS e um dos pilotos da primeira missão da SpaceX para a estação. Será o primeiro astronauta negro a viajar à Lua. Reid Wiseman é o comandante e também participou de missões na ISS, onde desenvolveu mais de 300 experimentos científicos.

Nessa etapa, a nave Orion dará uma volta em torno da Lua, mas não pousará. O objetivo é testar as capacidades do módulo de dar suporte aos astronautas em viagens espaciais de longa duração. A primeira etapa da missão Artemis ocorreu em 2022, quando a nave não tripulada fez uma viagem de 25 dias em que deu a volta à lua duas vezes e voltou à terra, provando a capacidade técnica do módulo.

A segunda fase deve ocorrer em 2024 e abrirá caminho para que a Artemis III leve a primeira mulher e a primeira pessoa negra ao solo lunar. A missão pretende montar uma base na Lua e levar humanos de volta ao satélite para exploração de longo prazo, o que abrirá caminho para, futuramente, explorar Marte.