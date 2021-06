Nasa anuncia novas missões com robôs para Vênus

Parece que a entrada de novos atores na exploração espacial esquentou a disputa por protagonismo entre os países. A Nasa acaba de anunciar que vai voltar a olhar com interesse para Vênus, após mais de três décadas sem dar bola ao segundo planeta do Sistema Solar. Nesta quarta-feira, 2, o diretor da agência espacial americana, Bill Nelson, divulgou os nomes das próximas missões com destino à superfície venusiana, DaVinci e Veritas.

Não é a primeira vez que os EUA se interessam por Vênus. Nos anos 1970, 1980 e 1990, o país enviou missões para explorar o planeta, mas não obteve sucesso. O interesse se justifica porque trata-se de quase um gêmeo da Terra, com a diferença que a atmosfera venusiana é massivamente rica em dióxido de carbono e a superfície tem temperaturas altíssimas – da ordem de 485 graus Celsius.

Vênus voltou a despertar o interesse dos cientistas da Nasa porque surgiram evidências de que há microrganismos vivendo nas nuvens que cobrem a superfície do planeta, onde as temperaturas são mais amenas. Por meio de potentes telescópios, eles disseram ter encontrado traços de fosfina, uma substância que só se forma como resíduo de organismos vivos.

Houve quem discordasse das evidências, dizendo que não eram tão consistentes assim. De qualquer forma, o diretor da Nasa à época, Jim Bridenstine, começou a direcionar esforços para restabelecer Vênus como planeta de interesse.

No ano passado, quando a Nasa começou a avaliar propostas para seu programa Discovery, duas delas tinham Vênus como destino principal. Os outros finalistas foram uma exploração de Io, lua de Júpiter, e outra de Tritão, uma lua de Netuno.

Mais informações a seguir…