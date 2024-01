Nasa anuncia novas datas para Artemis, que levará humanos à Lua novamente

A Nasa, agência espacial americana, anunciou nesta terça-feira, 9, as novas datas para o lançamento das missões Artemis II e III, que levarão humanos de volta a Lua, mais de cinco décadas após o fim da Apollo. A primeira, que estava agendada para acontecer ainda este ano, foi reagendada para setembro de 2025, enquanto a segunda, que deve pousar no satélite, ficou marcada para um ano depois.

Sem dar muitos detalhes, o time explicou que o adiamento ocorre por motivos de segurança. De acordo com eles, engenheiros estão trabalhando para resolver um problema com o sistema de bateria e outro com o sistema de ventilação e controle de temperatura. Além disso, afirmaram que o tempo extra será útil para que as empresas parceiras – SpaceX, responsável pelo sistema de pouco, e BlueOrigin, responsável pelo trage espacial – consigam testar e aprimorar os equipamentos em desenvolvimento.

“Estamos retornando à Lua de uma forma que nunca fizemos antes, e a segurança de nossos astronautas é a principal prioridade da Nasa enquanto nos preparamos para futuras missões Artemis”, disse o administrador da agência espacial, Bill Nelson, em coletiva. “Aprendemos muito desde a Artemis I e o sucesso destas primeiras missões depende das nossas parcerias comerciais e internacionais para aumentar o nosso alcance e compreensão do lugar da humanidade no nosso sistema solar. Artemis representa o que podemos realizar como nação – e como coligação global. Quando focamos no que é difícil, juntos podemos alcançar o que é ótimo.”

O anuncio foi feito no mesmo dia em que a Astrobotic, empresa participante do programa CLPS, que busca popularizar as missões espaciais privadas, anunciou o fracasso da missão Peregrine, que deveria pousar em fevereiro no satélite terrestre.

Do que se trata a missão?

A Artemis II levará os primeiros humanos de volta a Lua desde o fim da missão Apollo. Em 2026, quando a nave Orion for lançada, a bordo do Sistema de Lançamento Espacial desenvolvido especialmente para esse projeto, ela levará quatro tripulantes para dar uma volta no satélite e retornar à Terra.

Já a Artemis III tem um objetivo ainda mais ambicioso – não só levará os astronautas de volta às cercanias do satélite, mas pousará em solo lunar para a primeira caminhada humana em terreno extraterreste em mais de 50 anos, desta vez no polo Sul.

O projeto não deve parar por ai. “Artemis é uma campanha de exploração de longo prazo para conduzir ciência na Lua com astronautas e se preparar para futuras missões humanas a Marte”, afirmou a administradora associada, Amit Kshatriya. “Isso significa que devemos acertar à medida que desenvolvemos e pilotamos nossos sistemas fundamentais para que possamos realizar essas missões com segurança.”

A Artemis IV, prevista para 2028, teve sua data mantida. Não tripulada, seu objetivo será colocar a Gateway, espécie de estação espacial lunar, na órbita do satélite.

Quem serão os tripulantes da Artemis?

No último ano, a Nasa anunciou quem serão os tripulantes da Artemis II. Em ato inédito, agência levará primeira mulher e primeiro homem negro à Lua:

Christina Koch é engenheira, participou de missões na Estação Espacial Internacional (ISS) e carrega o recorde de participar da viagem espacial mais longa comandada por uma mulher, com 328 dias no espaço. Será também a primeira mulher a ir à Lua.

é engenheira, participou de missões na e carrega o recorde de participar da viagem espacial mais longa comandada por uma mulher, com 328 dias no espaço. Será também a primeira mulher a ir à Lua. Jeremy Hansen é o representante da agência espacial do Canadá e foi o primeiro canadense a liderar uma classe de astronautas da Nasa.

é o representante da agência espacial do Canadá e foi o primeiro canadense a liderar uma classe de astronautas da Nasa. Victor Glover foi engenheiro da ISS e um dos pilotos da primeira missão da SpaceX para a estação. Será o primeiro astronauta negro a viajar à Lua.

foi engenheiro da ISS e um dos pilotos da primeira missão da SpaceX para a estação. Será o primeiro astronauta negro a viajar à Lua. Reid Wiseman é o comandante e também participou de missões na ISS, onde desenvolveu mais de 300 experimentos científicos.

Participantes da Artemis III ainda não foram anunciados.

