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Ciência

Nasa anuncia astronautas da missão Artemis III

Agência espacial americana revelou a equipe e outras informações sobre a missão que vai testar as mecânicas de acoplamento dos módulos de pouso lunar

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 13h48 | Atualizado em 10 jun 2026, 11h59
Quatro astronautas sorridentes em macacões azuis acenam para a plateia em um palco com bandeiras dos EUA e do Texas, e um logo da NASA
 (YouTube/Nasa/Reprodução)
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Nasa anuncia astronautas da missão Artemis III Priorize VEJA no Google

A Nasa anunciou nesta terça-feira, 9, a próxima equipe que irá integrar a missão Artemis III. Os astronautas Andre Douglas, Frank Rubio, Luca Parmitano e Randy Bresnik participarão da missão que servirá para demonstrar as tecnologias necessárias para o pouso lunar previsto para a missão Artemis IV, que deve levar a humanidade de volta à Lua até 2028. 

O módulo de aterrissagem da Blue Origin, empresa espacial de Jeff Bezos, será parte da missão Artemis III, mesmo após a explosão da nave New Glenn no fim do mês passado. Segundo John Couluris, diretor da empresa, os esforços foram redobrados após o acidente.

Andre Douglas e Frank Rabio atuam como especialistas da missão, Luca Parmitano atua como piloto e Randy Bresnik como comandante. A terceira missão do projeto Artemis tem como objetivo principal testar os mecanismos de acoplagem em órbita da nave para a missão seguinte. 

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Desta vez, a nave Orion não passará perto da Lua. Isso acontece porque, como o intuito é testar o acoplamento dos módulos de pouso, a nave não chegará perto da Lua, mas ficará em órbita perto da Estação Espacial Internacional. De acordo com Jeremy Parsons, gerente do programa Artemis, o módulo de pouso da Blue Origin vai decolar primeiro, seguido da Orion. Já em órbita, as naves vão se conectar por alguns dias e, após desconexão, a Starship da SpaceX vai ser lançada e também se conectar à Orion. Após isso, a missão termina com o splashdown de retorno da nave.

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