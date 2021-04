Nasa adia primeiro voo do helicóptero Ingenuity em Marte

A agência espacial dos Estados Unidos, Nasa, adiou para depois da quarta-feira, 14, o primeiro voo experimental do helicóptero Ingenuity em Marte, que estava previsto para ocorrer neste domingo, 11. A decisão foi anunciada em comunicado emitido pelo Laboratório de Propulsão a Jato (JPL), após o recebimento de novos dados da aeronave na sexta-feira.

“Durante um teste de rotação de alta velocidade dos rotores, a sequência de comando que controlava o teste terminou mais cedo, devido a uma expiração do temporizador de vigilância. Isso ocorreu quando ele estava tentando fazer a transição do computador, de ‘pré-voo’ para o ‘modo voo'”, diz o comunicado. Segundo a agência espacial, “o helicóptero está seguro e saudável e comunicou sua telemetria completa à Terra”.

O cronômetro de vigilância supervisiona a sequência de comandos e alerta sobre quaisquer problemas potenciais, além de conferir a segurança para que o sistema não prossiga se ocorrer um erro. Agora, a equipe do helicóptero está fazendo uma revisão no equipamento para entender o problema e assim dar continuidade ao teste de velocidade total. Desta forma, no próximo dia 14 de abril, o pequeno helicóptero poderá se tornar o primeiro equipamento construído na Terra a fazer um sobrevoo em outro planeta.