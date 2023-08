Múmia tem cheiro de pinho, baunilha e betume, diz pesquisa

O Egito Antigo é conhecido pelo seus complexos rituais de mumificação. Além do significado religioso e espiritual, esse processo também refletia o status social e a posição do indivíduo dentro de um reino. Um desses muitos indicadores são os bálsamos utilizados nessas cerimônias e um trabalho recente investigou a composição do produto utilizado na múmia de Sonetay, enfermeira do antigo faraó Amenófis II. De acordo com a investigação, ele teria cheiro de pinho, baunilha e betume, indicando uma posição social de destaque.

Sonetay viveu em 1450 antes da era comum e seus órgãos mumificados foram armazenados em dois jarros diferentes, em uma tumba real no Vale dos Reis. Os dois jarros continham cera de abelha, óleos vegetais, gorduras animais, betume natural e resinas de pinheiros e lariços. Os pesquisadores também encontraram cumarina e ácido benzóico, o que contribuiu com o cheiro peculiar.

Uma outra característica também chamou a atenção dos pesquisadores. Ambos os jarros tinham composições muito parecidas, mas aquele em que o pulmão de Sonetay estava depositado também continha larixol, substância obtida de um tipo específico de pinheiro, e uma outra resina cuja origem não foi completamente elucidada. Essa descoberta sugere que diferentes substâncias eram utilizadas para mumificar órgãos diferentes, adicionando mais uma camada de complexidade ao processo.

De acordo com os pesquisadores, a composição do bálsamo utilizado para mumificar Sonetay é bem mais complexa do que as misturas utilizadas em outros corpos do mesmo período, o que sugere o alto status social da enfermeira e o quão admirada ela era nos arredores do faraó.

Continua após a publicidade

Além de ter vivido há mais de três milênios, a múmia dessa nobre foi encontrada em 1900, há mais de 100 anos, e por isso, os compostos não estão mais preservados. Para investigar a composição, os pesquisadores utilizaram um conjunto de técnicas sofisticadas de biologia molecular, capazes de identificar moléculas específicas e, assim, entender a sua origem. O artigo, assinado por um grupo internacional de pesquisadores, foi publicado no periódico científico Scientific Reports.

Publicidade

Siga