Moedas da era Tudor são descobertas em jardim britânico

Uma família britânica estava trabalhando em seu jardim no distrito de New Forest quando de repente se deparou com um punhado de moedas da época da dinastia Tudor, conhecida por governar o Reino Unido entre 1485 e 1603. Muitos dos artefatos encontrados contam a história de alguns dos casamentos de Henrique VIII, conhecido, entre outras coisas, por seu longo histórico casamenteiro: o rei desposou seis mulheres ao longo da vida.

A descoberta foi revelada nesta quarta-feira, 9, pelo British Museum e foi registrada no Portable Antiquities Scheme (PAS), programa criado para acompanhar a crescente quantidade de pequenos achados arqueológicos encontrados pelo público. Somente neste ano, mais de 47 mil descobertas foram protocoladas no PAS.

A ideia é de que as moedas tenham sido escondidas aproximadamente em 1540. Estima-se que o valor desses itens na época fosse de cerca de cem mil reais atuais.