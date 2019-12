Mais da metade dos sem-teto sofreu trauma cerebral, aponta pesquisa

De acordo com um estudo publicado na segunda-feira, dia 2, metade das pessoas sem-teto pode ter sofrido algum tipo de trauma cerebral em algum ponto de sua vida. Segundo o artigo, veiculado no periódico científico Lancet Public Health, a lesão pode ser consequência, ou causa, na miséria desses indivíduos.

A pesquisa com a estimativa compilou resultados de seis países: Austrália, Canadá, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos. Descobriu-se que 53% dos sem-teto haviam sofrido esse tipo de trauma na cabeça — ou seja, de duas a quatro vezes mais comum do que entre a média da população. Em 25% dessas pessoas, a lesão foi de gravidade moderada a severa. O acontecimento pode causar danos a longo prazo, inclusive síndromes psiquiátricas e neurológicas.

Segundo os autores do estudo, provenientes de diversas universidades canadenses, é necessário que se realizem mais pesquisas para determinar se o impacto da lesão cerebral é a causa ou um efeito da vida nas ruas. De qualquer forma, afirmam, é preciso cuidar melhor dos sem-teto, com atendimento psiquiátrico. Vale lembrar que cerca de 150 milhões de pessoas vivem sob essa condição, em todo o planeta.