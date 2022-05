Madrugada deve ter chuva intensa de meteoros cruzando a atmosfera

Na madrugada desta terça-feira, 31, o céu pode se transformar no palco de um espetáculo incrível. É que entre 0h50 e 2h10 da manhã acontece o momento mais intenso da chuva de meteoros Tau Herculidas.O fenômeno é resultado da fragmentação do cometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3 (SW3), descoberto em 1930, que se fragmentou em 1995 e deixou um rastro de detritos em suas últimas passagens por estas bandas do universo. A Terra vai cruzar esta trilha, o que deve proporcionar uma grande de tempestade de objetos entrando pela atmosfera.

Uma chuva de meteoros ocorre quando vários deles passam pelo céu noturno partindo aparentemente de um mesmo ponto: o radiante Tau Herculidas, que dá nome ao fenômeno. Mas a observação desse grande show de riscos iluminados sobre nossas cabeças vai depender de muitos fatores. A expectativa dos especialistas é que esta seja uma chuva atípica, com boa intensidade. Quem estiver no Hemisfério Norte terá uma visão privilegiada. Já no Hemisfério Sul, onde se encontra a maior parte do Brasil, o número de meteoros avistados será menor.

As previsões mais otimistas indicam que pode haver de 140 a 1.400 meteoros por hora. “Não é possível predizer com precisão”, diz o astrônomo Marcelo De Cicco, coordenador do EXOSS, projeto de pesquisas de meteoros com colaboração do Observatório Nacional. Pode ser que nada aconteça, pode ser que seja uma chuva fraca, intensa e até mesmo uma tempestade de meteoros.”

No Brasil, quem estiver mais ao Norte e Nordeste terá visibilidade privilegiada ao olhar, no céu, para a direção Noroeste. Habitantes mais ao Centro, Sul e Sudeste terão mais dificuldade de observar o fenômeno. “As latitudes próximas a cidade de Manaus e logo acima dela serão as que terão melhor posição para testemunhar esse possível espetáculo, raro e inspirador”, diz De Cicco. “Recomendamos também que procurem um lugar bem escuro, afastado das luzes de cidades grandes, em um local seguro, para curtir este fenômeno astronômico,”

A Lua está na fase Nova, o que não atrapalhará a visibilidade dos meteoros, em sua maioria menos brilhantes que o normal por causa da baixa velocidade de entrada em nossa atmosfera. Além disso,a partir do fim de agosto, o cometa SW3 poderá ser visto através de telescópios amadores de médio porte. “O cometa estará transitando na constelação de Leão, bem visível do Brasil no período da noite, já no fim de maio”, destacou de Cicco.

