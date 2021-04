Jovens serão reinfectados com Covid-19 para estudo

Uma nova pesquisa britânica infectará novamente jovens de 18 a 30 anos que já contraíram Covid-19 com a intenção de monitorar a resposta de seus organismos ao vírus. O estudo será conduzido com voluntários, que ficarão 17 dias em quarentena no hospital passando por diversos exames.

Até 64 pessoas participarão do levantamento. Elas serão expostas novamente à cepa original, vinda da província chinesa de Wuhan, em um ambiente controlado e seguro.

A primeira fase do estudo terá como objetivo estabelecer a menor dose possível do vírus capaz de se instalar no corpo e produzir alguns sintomas após o primeiro contágio. Os voluntários receberão tratamento com anticorpos para ajudar a lutar contra a infecção.