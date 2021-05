Inventor do adesivo de Post-it morre nos EUA aos 80 anos

Spencer Silver morreu no sábado, aos 80 anos, em sua casa de St. Paul, Minnesotta, nos Estados Unidos. O nome deste químico americano pode não dizer muita coisa, mas sua invenção mais famosa ajudou muita gente a não esquecer números de telefone, a deixar recados e a não perder aquela informação importante no relatório ou no livro que estavam lendo. Ele foi o criador do adesivo que depois se tornaria parte fundamental do Post-it, um dos produtos mais vendidos com a marca da gigante 3M.

Em 1968, Silver estava trabalhando em adesivos em um laboratório da empresa, quando descobriu uma formulação que não agia como outros compostos. O novo adesivo era aderente o suficiente para segurar o papel, mas também podia ser removido e grudaria novamente várias vezes em outras superfícies. Durante anos, procurou por aplicações para seu produto, dizendo que era uma “solução à espera de um problema para resolver”.

Em 1974, o colega de trabalho Art Fry teve a ideia de usar a invenção de Silver para evitar que marcadores de livro caíssem de seu hinário quando ele cantava na igreja. Batizado inicialmente de bloco de notas Press ‘n’ Peel, o produto só foi lançado no mercado em 1977. No entanto, demorou para cair no gosto popular, o que aconteceu em 1980, quando foi renomeado como Post-it. Hoje, é um dos itens mais vendidos na divisão de produtos de consumo da 3M.

Nascido em 1941, em San Antonio, no Texas, Silver se formou em química na Universidade Estadual do Arizona e na Universidade do Colorado em Boulder, antes de ingressar no laboratório de pesquisa da 3M, em 1966. Aposentou-se como cientista corporativo em 1996. Ele ganhou 37 patentes durante seu tempo na 3M e ganhou vários prêmios. O químico deixa a esposa com quem ficou casado por 56 anos, Linda, a filha Jennifer, e dois netos, Zachary e Zoë.