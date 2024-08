Infográfico interativo revela o peso de tudo que existe no planeta Terra

Um infográfico interativo revela o peso de tudo o que existe no planeta Terra, oferecendo uma visão detalhada e cientificamente precisa de como os artefatos criados pelo homem agora superam, em massa, todas as formas de vida natural.



VEJA MAIS: Mapa permite ver como era seu endereço há 750 milhões de anos



Desenvolvida pelo astrofísico Brice Ménard e pelo artista gráfico Nikita Shtarkman, ambos da Universidade Johns Hopkins, o mapa visual transforma dados complexos em uma narrativa envolvente sobre a vida na Terra, desdobrando-se em camadas que revelam um impacto crescente.

Intitulada BioCubes, a ilustração interativa retrata a massa dos seres vivos e das engenhocas construídas por humanos, permitindo que os espectadores compreendam, de forma intuitiva, como formas biológicas e tecnológicas coexistem no planeta. As imagens do infográfico estão disponíveis para download gratuito e podem ser utilizadas como recursos complementares no ensino em sala de aula.

O professor Ménard, que também é especialista em aprendizado de máquina, concebeu a visualização ao perceber que os números sozinhos não conseguiam transmitir a magnitude do que ocorre no planeta — eles são simplesmente grandes demais para a maioria das pessoas assimilarem. Assim, ao observar as comparações em gráficos, é possível compreender de maneira mais clara o impacto humano sobre a Terra.

Continua após a publicidade

O infográfico destaca como a quantidade de materiais fabricados pelo homem aumentou drasticamente em massa desde 1900, ultrapassando agora as formas de vida naturais do nosso planeta.

Ménard e Shtarkman, também criaram o Mapa do Universo, que exibe toda a extensão do cosmos conhecido. Desde o lançamento em 2022, o mapa já foi visualizado quase um milhão de vezes.