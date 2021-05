Hora do dia pode influenciar aprovação de pedido de empréstimo

Um novo estudo da Universidade de Cambridge revelou que pedidos de empréstimo têm chances maiores de serem aprovados no começo e no final do dia do que no meio da tarde. A pesquisa foi publicada no periódico científico Royal Society Open Science.

De acordo com os autores do estudo, a diferença na aprovação se deve ao fato de que, no período da tarde, os responsáveis por conceder empréstimos estão cansados de tomar decisões difíceis e tendem a responder aos pedidos com negativas. Os especialistas analisaram mais de 26,5 mil requerimentos recebidos por um banco ao longo de um mês para embasar a pesquisa.

Ainda segundo o artigo, a instituição financeira deixou de ganhar cerca de 500 mil dólares em função da recusa desses pedidos. Assim, os pesquisadores recomendam um corte nas horas de trabalho que exigem decisões difíceis e prolongadas como forma de tornar o trabalho mais produtivo e benéfico para a instituição financeira.