Frente fria deve amenizar onda de calor no Centro-Sul; veja quando

Desde a última segunda-feira, 23, uma massa de ar quente está estacionada na região central do país, provocando a sétima onda de calor do ano. Previsões meteorológicas apontam que ela deve durar pelo menos até a próxima sexta-feira, 27, quando uma frente fria deve furar o bloqueio atmosférico, amenizando as temperaturas no Centro-Sul do país.

A massa de ar frio deve chegar ao Mato-Grosso na próxima quinta-feira, 26. Apesar de aliviar o calorão ao longo do final de semana, em especial nos estados próximos, o Climatempo alerta que o choque entre as duas massas de ar deve causar grande instabilidade e favorecer a formação de tempestades severas entre sul do Mato Grosso do Sul e norte do Rio Grande do Sul. A mudança brusca também deve provocar ventos intensos nessa mesma região.

A onda de calor, que provocou avisos de perigo e grande perigo pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), fez com que São Paulo atingisse a temperatura recorde do ano, com 35,4 graus célsius. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande e Brasília também foram atingidos pelas altas temperaturas.

Embora a frente fria traga um breve alívio para a região, o calor continua em parte do Centro-Oeste e no Nordeste do país e deve voltar a prevalecer à partir da próxima semana.

Continua após a publicidade

Qual a previsão do tempo para Rio Grande do Sul?

Desde o início da semana, o Rio Grande do Sul tem sido atingido por chuvas fortes, o que levantou alertas sobre a possibilidade de alagamentos dos rios. Nesta quarta-feira, 25, a formação de uma frente fria na região deve intensificar esse fenômeno, provocando temporais severos à medida que avança em direção ao norte do estado.

O INMET emitiu um alerta de grande perigo para a região devido ao risco de alagamento, transbordamento de rios e deslizamento de encostas, até o fim do dia 26. Veja a seguir as instruções do instituto:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia

Observe alteração nas encostas

Permaneça em local abrigado

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)