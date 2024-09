Com nova onda de calor, SP teve o dia mais quente do ano

Até a próxima sexta-feira, 27, uma onda de calor deve permanecer em todo o território brasileiro. As temperaturas podem chegar a 10° acima do usual para a estação, pois existe um bloqueio atmosférico na região Centro-Oeste, que vai transformar algumas regiões em verdadeiro forno. Os estados mais atingidos serão Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e São Paulo. A capital paulista já deu uma mostra do que vem pela frente.

Nesta terça-feira, 23, a cidade já bateu recorde no ano ao registrar 35,1°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A marca supera os 34,7°C, registrado em 16 de março, até então o dia mais quente do ano da metrópole. Somado a essa condição, a umidade relativa do ar chegou a 14% –dois percentuais acima da segunda-feira, quando entrou a onda de calor. O limite saudável está entre 50% e 60%.

Trata-se da sétima onda de ar quente do ano, de acordo com a Climatempo. O bloqueio atmosférico instalado na região central do país, dificulta a formação de nuvens carregadas e a passagem de frentes frias. Com isso, além do calor a umidade também vai ser baixa, o que aumenta a sensação de calor, além de provocar mal-estar físico. O Centro de Gerenciamento de Emergências soltou uma alerta para o aumento do risco de queimadas em todo o estado paulista –com exceção do litoral – nos próximos dias. A Defesa Civil indica risco máximo. Por isso, entrou em uma campanha de divulgação sobre os comportamentos que deve se ter nesses dias.

A Defesa Civil do Estado, em colaboração com as Defesas Civis Municipais, implementa diversas medidas preventivas, incluindo vistorias nas áreas mais vulneráveis às queimadas, a construção de aceiros e o reforço nas campanhas de conscientização direcionadas à população.

Recomendações da Defesa Civil

Ao avistar um foco de incêndio ou fumaça densa, saia imediatamente da área e busque abrigo seguro. Informe o Corpo de Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199)

Redobre a atenção ao dirigir.

Evite atravessar áreas com cortinas de fumaça e fogo. Caso seja inevitável, reduza a velocidade, mantenha os faróis baixos acesos e uma distância segura do veículo à frente.

Evite se deslocar pelas rodovias e rotas com interdições. Se for necessário, busque rotas alternativas seguras.

Não solte balões. Balões que usam fogo podem provocar incêndios florestais.

Evite acender fogueiras, especialmente próximo às matas e florestas.

Não utilizar o fogo para fazer limpeza de terrenos ou queimar lixo. Faça descarte adequado de seus resíduos.

Faça queima controlada somente quando permitido e com autorização da Cetesb.

Em propriedades rurais, construa e mantenha aceiros limpos para evitar a propagação do fogo, principalmente próximo às estradas e rodovias e às áreas florestais