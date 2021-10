Fóssil de dinossauro é encontrado no Maranhão

O fóssil pertencente a um dinossauro foi descoberto em Davinópolis, no Maranhão, durante o mês de abril. O achado foi feito durante a construção de uma ferrovia na região, e pode ajudar cientistas a entenderem melhor as espécies do animal que viveram no Brasil.

Segundo especialistas, provavelmente se trata de um titanossauro, grupo de dinossauros que habitou o planeta há aproximadamente 160 milhões de anos. Esse tipo de animal pesaria cerca de 13 toneladas (mais de duas vezes o peso de um elefante), e estima-se que o espécime encontrado em Davinópolis medisse 18 metros de comprimento.

Entre os achados, estão um fêmur de mais de 1,5 metro e outros ossos longos, os quais, especula-se, podem corresponder a costelas e vértebras do animal. A exata espécie do dinossauro ainda não foi precisada pelos pesquisadores.

Por enquanto, arqueólogos estão na etapa de limpeza do fóssil, dividindo as amostras entre rocha e osso. O próximo passo é remontar as estruturas encontradas, o que deve levar um tempo considerável. De forma geral, a descoberta pode auxiliar a comunidade científica a compreender como era o território que hoje conhecemos como Maranhão há centenas de milhões de anos, contribuindo para a história do Brasil e dos animais.