Exposição a chumbo no último século encolheu QI de metade dos EUA

Um novo estudo da Universidade Duke, nos Estados Unidos, estimou que a exposição à gasolina com chumbo pode ter reduzido em 824 milhões de pontos o QI de 170 milhões de americanos, cerca de metade da população dos EUA. Chumbo foi adicionado ao combustível pela primeira vez na década de 20, gerando diversos problemas de saúde pública decorrentes de sua inalação e contato com a pele.

O elemento é considerado um neurotóxico, e possui a capacidade de desgastar células do cérebro humano. Os maiores riscos são para as crianças, uma vez que o chumbo pode prejudicar o desenvolvimento cerebral e a cognição. O estudo foi publicado no periódico científico Proceedings of the National Academy of Sciences.

Os pesquisadores analisaram dados de exposição ligados a toda população americana viva em 2015. Com base nisso, foi concluído que o chumbo presente na gasolina teve efeitos significativamente negativos para a inteligência dos habitantes dos Estados Unidos desde os anos 1940.

De acordo com as informações coletadas, em 2015, mais de 170 milhões de americanos apresentavam níveis preocupantes de chumbo em seu sangue quando crianças, provavelmente levando a QIs mais baixos e aumentando as chances de desenvolverem doenças mentais e cardiovasculares na idade adulta. A estimativa dos cientistas é de que a exposição ao chumbo tenha levado a um prejuízo médio de três pontos de QI por pessoa nos EUA.

O próximo passo dos responsáveis pela pesquisa será a investigação de desigualdades raciais no que diz respeito ao contato com chumbo. A ideia é que se destaque as dificuldades sofridas por crianças negras, que frequentemente foram mais expostas à gasolina com chumbo do que suas contrapartes de outras etnias.