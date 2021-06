Estudo: Vacina da Janssen é eficaz contra variantes do coronavírus

A vacina da Janssen, administrada em dose única, é eficaz não somente contra o coronavírus, mas também contra suas variantes. É o que descobriu um estudo publicado no último dia 9 na revista científica Nature.

Ao longo da pesquisa, os cientistas administraram uma ou duas doses da vacina em 20 voluntários entre 18 e 55 anos. Posteriormente, foi analisada a resposta dos organismos desses indivíduos ao vírus original e às variantes originadas no Brasil, no Reino Unido, na África do Sul e na Califórnia.

De acordo com os pesquisadores, os resultados indicaram que o imunizante é capaz de gerar resposta imune a todas as cepas do coronavírus que foram testadas.

O estudo é um dos mais recentes trabalhos que buscam entender se as vacinas que estão sendo desenvolvidas pelo mundo poderão impedir a disseminação das variantes do SARS-CoV-2 que existem e as que ainda surgirão. Vale lembrar que o Brasil está à espera de uma remessa de 3 milhões de doses do imunizante da Janssen, que deverão ser enviadas pelos Estados Unidos.