Estudo: Rabo de jacarés também se regenera

Um artigo publicado no último dia 25 no periódico científico Scientific Reports revelou que, além das lagartixas, há outro animal cujo rabo é capaz de se regenerar: os jacarés. O estudo foi conduzido por pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona (EUA) e pelo Departamento de Vida Selvagem e Pesca de Louisiana (EUA).

Ao longo da empreitada, foram realizadas imagens dos jacarés e investigações acerca de seus tecidos. Os cientistas constataram que o rabo regenerado era composto por estruturas complexas, incluindo cartilagem, nervos e vasos sanguíneos.

Os resultados encontrados foram parecidos com aqueles obtidos em estudos que focaram em lagartos. De acordo com a pesquisa, jacarés jovens têm a habilidade de fazer seus rabos se regenerarem até 22 centímetros — cerca de 18% do comprimento de seu corpo. De acordo com os pesquisadores, é muito custoso para o corpo de um animal produzir um rabo novo do zero.

Os jacarés, assim como os lagartos, pertencem ao grupo dos amniotas, que inclui também o ser humano. Todos os animais nessa categoria produzem embriões rodeados por uma membrana amniótica. Dessa forma, o estudo acerca da regeneração em répteis pode ajudar a entender o funcionamento do processo em outros seres vivos.

A expectativa dos pesquisadores é que o estudo ajude nas empreitadas ligada à reparação de lesões e ao tratamento de doenças como a artrite. Afinal, qualquer conhecimento sobre o reparo e a regeneração de tecidos pode ser útil.